حسام حسن: منتخب مصر ليس صلاح فقط

قال المدير الفني الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم حسام حسن اليوم إنه حقق أمنتيه بتدريب (الفراعنة)، مشددا على أهمية جميع لاعبيه في مقدمتهم نجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح "النموذج المشرف جدا". وأضاف حسن في مؤتمر صحافي لتقديمه الى وسائل الاعلام "تدريب المنتخب المصري شرف ما بعده شرف، وسعادة الجمهور المصري بتدريبي للمنتخب تشعرني بفخر كبير، خاصة أنني كنت أتمنى تدريبه".

وتابع حسن الذي خلف البرتغالي روي فيتوريا المقال من منصبه عقب الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج "أن تكون مدربًا وطنيًا له معنى كبير جدًا. أن تعمل مع منظومة قومية وطنية وجهاز وطني على أعلى مستوى من حب الناس، وهناك دين كبير في رقبتنا ان نسعد الشعب المصري".

وأكد حسن أن "صلاح نموذج مشرف جدا، ومن الجميل أن يكون ضمن منظومة النجاح، طالما ظل قادرا على العطاء"، مشيرا الى أن "منتخب مصر ليس صلاح فقط، لكن جميع اللاعبين. كل اللاعبين مهمين للمنتخب وليس صلاح فقط، ولا نريد التفرقة بين اللاعبين".

وأردف قائلا "كل من يساعد على نجاح المنظومة، ليس صلاح فقط، فهناك (محمد) الشناوي و(محمود) تريزيغيه، ومحمد هاني وغيرهم، الجميع مهم، والاهم هو أن من يرتدي قميص المنتخب عليه أن يبذل أقصى جهد ليس لأجلنا ولكن لأجل الجماهير التي لها حق علينا". وطالب بضرورة الدعم من جميع عناصر اللعبة من أجل تحقيق الإنجازات مع الفراعنة.

وكان حسن المدرب الجدلي قد انتقد صلاح، ثاني الهدّافين التاريخيين لمنتخب بلاده (55)، عقب قراره ترك المنتخب والعودة إلى إنكلترا بعد دور المجموعات، لاستكمال علاجه بشدّ في العضلة الخلفية خلال مباراة غانا (2-2) في الجولة الثانية. وقال "لو كنت مدرباً للمنتخب لن يعود صلاح حتى إذا كنت سأخوض النهائي وسنخسره في غيابه".