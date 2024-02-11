أرسنال يسحق وست هام في الدوري الإنجليزي ويقترب من ليفربول

اكتسح أرسنال مضيفه وست هام 6-0 في دربي لندن ضمن المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، معززاً موقعه في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني ونقطتين عن ليفربول المتصدّر.

وحقق "المدفعجية" فوزهم الرابع توالياً بعد انتصارٍ مهمٍ على ليفربول تحديداً 3-1 في المرحلة الماضية، وقبله نوتنغهام فوريست (2-1) وكريستال بالاس (5-0).

وتناوب على تسجيل الأهداف كل من الفرنسي وليام صليبا (32)، بوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء و63)، البرازيلي غابريال (44)، البلجيكي لياندرو تروسار (45+2) وديكلان رايس (66).

وهذا الفوز الأكبر الذي يحققه أرسنال خارج ملعبه ضمن الدوري منذ عام 1935 (7-1 على أستون فيلا)، وثأر لسقوطه على ملعبه أمام جاره 0-2 في المرحلة التاسع عشره في 28 ديسمبر الماضي، كما هي الخسارة الأكبر أيضاً لوست هام على أرضه في تاريخ اللقاءات مع غريمه.

وتكبّد وست هام خسارته الثانية توالياً في سلسلةٍ من سبع مبارياتٍ متتالية ضمن جميع المسابقات لم يذق طعم الفوز فيها، وتجمّد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن.