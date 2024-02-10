قطر تهزم الأردن وتتوج بلقب كأس آسيا وهذا هو هداف البطولة

توج المنتخب القطري بلقب كأس أمم آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه على منتخب الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد لوسيل، في مباراة تاريخية شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء لمنتخب قطر أحرزها جميعا أكرم عفيف ليهدي المنتخب القطري اللقب الثاني في تاريخه.

وبأهدافه الثلاثة أصبح اللاعب أكرم عفيف هو هداف كأس آسيا بعدما وصل إلى 8 أهداف في البطولة متخطيا الهداف السابق مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين.