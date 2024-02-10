ميسي متهم بـ «إهانة بكين»

امتدت الاحتجاجات بسبب غياب ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأميركي الودية في هونغ كونغ إلى الصين، حيث ذهب البعض إلى حد اتهام نجم كرة القدم الأرجنتيني بالسعي إلى إهانة بكين.

وأثار ميسي وفريقه غضب الجماهير، عندما ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة أمام منتخب نجوم دوري هونغ كونغ الأحد الماضي، بسبب الإصابة.

وهتف المشجعون الذين دفعوا ما يصل إلى 570 يورو لرؤية ميسي، «عوِّضونا!». لكن عندما لعب ميسي 30 دقيقة من مباراة ودية لفريقه ضد فيسيل كوبي الياباني الأربعاء الماضي، زاد السخط في الصين.

وأعلنت الشركة التي نظمت اللقاء في هونغ كونغ، عن «أسفها العميق» ووعدت أولئك الذين اشتروا التذاكر باسترداد 50% من أموالهم.

وقالت الشركة: «الإصابات جزء من كرة القدم ونحن نتفهم ذلك. ومع ذلك، شعرنا بالحزن لأن اللاعبين لم يظهروا الاحترام الكافي للجماهير الحاضرة».

وأضافت متأسفة: «طلبنا من مالكي وإدارة إنتر ميامي حث ميسي على الظهور أمام الجماهير، وأن يشرح لهم سبب عدم تمكنه من اللعب.. لكن ذلك لم يحدث في النهاية».