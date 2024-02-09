كريستيانو رونالدو مهدد بالشطب والطرد من الدوري السعودي

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حالة غضب جديدة عقب مشاركته مع فريقه النصر في المباراة النهائية بكأس موسم الرياض، أمام الهلال، وتسبب في ضجة واسعة بالسعودية، بسبب تصرف "غير لائق" عقب المباراة وخسارة لقب البطولة الودية، حيث تمكن الهلال من الظفر بالنسخة الأولى من كأس موسم الرياض، بعد تغلبه على النصر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "المملكة أرينا".

وأنتشر مقطع فيديو، بعد المباراة تم تصويره من المدرجات قيام رونالدو بتصرف غير أخلاقي عند توجهه لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال نحو "الدون"، ليلتقطه الأخير ويقوم بتصرف غريب ثم يلقي الوشاح على الأرض.

وبعض المباراة سيطرت حالة من الغضب على الجماهير السعودية والهلالية خاصة والتي طالبت الجهات المعنية باتخاذ عقوبات صارمة بحق رونالدو، والقيام بترحيله كما حدث قبل سنوات مع محترف اتحاد جدة الحسن كيتا.

وتساءل بعض المشجعين على مواقع التواصل إن كان سيطبق القرار الذي طبق على لاعب اتحاد جدة السابق الحسن كيتا، ليتم تنفيذه على رونالدو.

وكان الحسن كيتا، قد قام بحركة مشينة للجماهير، وذلك منذ 15 عاما، ليتم طرده على الفور من السعودية وتم منع الأندية السعودية من التعاقد معه.

وتكررت نفس الأزمة من قبل مع كريستيانو رونالدو، لتكون هذه هي المرة الثانية التي تطالب فيها الجماهير السعودية بمعاقبة رونالدو وترحيله من المملكة بسبب تصرفاته "المشينة"، بعد أن طالبت جماهير الهلال بطرد النجم البرتغالي في أبريل الماضي بعد أن رد "الدون" على استفزاز مشجعي الهلال له بحركة "لا أخلاقية" عقب مباراة الهلال والنصر في الدوري المحلي.