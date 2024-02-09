خبر "غير سار" لجمهور الأردن قبل مواجهة قطر في نهائي كأس آسيا

كشف الاتحاد الأردني لكرة القدم بأنه لم يحصل على نسبته من تذاكر المباراة النهائية لكأس آسيا مع منتخب قطر، غداً السبت (الساعة 19:00 مساء بتوقيت الإمارات)، على استاد "لوسيل" الذي يتسع إلى 90 ألف متفرج.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن نائب الأمين العام لاتحاد كرة القدم فليح الدعجة، اليوم الجمعة، إن "الاتحاد لم يحصل على نسبته من التذاكر حتى الآن وأستغرب لعدم الرد على مطالبنا منذ 3 أيام بالحصول على حصة الاتحاد من التذاكر".

وأضاف: "نأمل بحل قريب يضمن حضور الجماهير الأردنية في النهائي وفي أماكن جيدة ونسعى لحل المشكلة".

وأوضحت القناة أن "اجتماعاً سيعقد بين اتحاد كرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة القارية والاتحاد الآسيوي للعبة لبحث هذه القضية.

وعبر الاتحاد في بيان، عن تفهمه استياء ومعاناة الجماهير الأردنية في الحصول على تذاكر المباراة، في الوقت الذي يؤكد أن اللجنة المنظمة للبطولة هي صاحبة الاختصاص في بيع وتسويق تذاكر المباريات.