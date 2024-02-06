وفاة الحارس "الأسطوري" لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء وفاة حارس مرماه السابق ميغيل أنخل غونواليس، عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال النادي الملكي في بيان: "ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته ينعون بحزن وفاة ميغيل أنخل غونزاليس، أحد حراس المرمى العظماء في تاريخنا، أسطورة في ريال مدريد وفي كرة القدم الإسبانية".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن غونزاليس كان يعاني من مرض التنكس العصبي المعروف باسم "أيه إل إس".

ولعب غونزاليس مع ريال مدريد بين عامي 1968 و1986، وخاض 346 مباراة في صفوفه وفاز معه بثمانية ألقاب في الدوري وكأسين للاتحاد الأوروبي من بين 16 لقبا.

دوليا، شارك حارس المرمى الذي تولى في ريال مدريد بعد الاعتزال مسؤوليات مختلفة، مع منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم 1978 و1982

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