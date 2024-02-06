صدارة ليفربول تهتز.. "هاتريك" فودين يقود مانشستر سيتي إلى وصافة الدوري

سجل فيل فودن ثلاثية فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب وقاده للفوز على مضيفه برنتفورد 3-1 الإثنين، وذلك في ختام منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وفرض فودين نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 45+3 و53 و70، رداً على افتتاح برنتفورد للتسجيل عبر الفرنسي نيل موباي (21).

قال فودين لشبكة "سكاي سبورتس" عقب تسجيله ثاني ثلاثية في مسيرته "سعيد حقاً بأدائي، وسعيد بالطريقة التي ألعب بها".

وتابع "اللعب أكثر في العمق، حيث أريد أن ألعب أيضاً. (إنه) أفضل مستوى لدي بقميص سيتي لفترة طويلة، وبشكل مستمر".

وأضاف فودن عن تأخر فريقه بهدف "لقد حافظنا على هدوئنا. نحن فريق يثق في قدراته، وكان علينا التحلي بالصبر. نستحق الفوز، وقد سنحت لنا العديد من الفرص واستحوذنا على الكرة".

وتقدم سيتي للمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة متساوياً مع أرسنال الفائز على ليفربول المتصدر 3-1 الاحد في قمة مباريات هذه الجولة، ليضيّق بطل انجلترا الخناق على "ريدز" حيث بات الفارق بينهما نقطتين فقط.

وحقق سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة انتصاره الخامس توالياً في بريميرليغ والتاسع في مختلف المسابقات. كما حافظ على سجله خاليا من الخسارة للمباراة السابعة توالياً في الدوري (6 انتصارات مقابل تعادل)، وتحديداً منذ سقوطه أمام أستون فيلا 0-1 في المرحلة 15.

واستعاد سيتي جهود مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند في التشكيلة الاساسية بعد اسابيع عدة من الغياب بسبب الاصابة، ولكن من دون أن يشكّل خطورة كبيرة ليلعب إلى جانب الأرجنتيني خوليان ألفاريس. كما زج مدربه الاسباني بيب غوارديولا بالثنائي البرتغالي روبن دياش وكايلي ووكر بدلا من ريكو لويس وجون ستونز في الدفاع، والبرتغالي برونو سيلفا بدلا من البلجيكي جيريمي دوكو على الجهة اليمنى.

وفرض الحارس الهولندي مارك فليكين نفسه نجما للشوط الاول بتصديه لتسع تسديدات لسيتي، في حين كان خلف هدف الافتتاح لفريقه بعدما أرسل كرة طويلة مرت عن الهولندي ناثان أكيه لتصل إلى الفرنسي موباي الذي توغل وسدد بقدمه اليمنى في مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون (21).

وأدرك سيتي التعادل قبل الدخول إلى غرفة تبديل الملابس، بعد عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين داخل المنطقة اعترضها المدافع الجامايكي إيثان بينوك برأسه لتجد فودين الذي روضها بصدره وسددها بقدمه اليسرى في المرمى (45+5)، ليعود ويمنح التقدم لبطل انجلترا مع بداية الشوط الثاني اثر عرضية ساحرة من دي بروين حولها رأسية لتهز الشباك (53).

وتابع فودن استعراضه التهديفي فاكمل ثلاثيته بعد لعبة مشتركة بين الإسباني رودري وهالاند، ليمرر الاخير إلى الانكليزي الدولي الذي اخترق الدفاع وسدد في المرمى عند خروج الحارس (70).

وخرج سيلفا ودخل دوكو بدلاً منه (71)، من دون أن تتبدل النتيجة. وبات سيتي أول فريق في الدوري يحقق 4 انتصارات توالياً خارج معقله على الرغم من تأخره بالنتيجة في جميعها.

واحتاج برنتفورد لحصد النقاط حيث لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الاخيرة في الدوري (أمام نوتنغهام 3-2)، لكي يتفادى الانزلاق إلى مراكز الهبوط اذ تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.