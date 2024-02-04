60 نقطة من ستيفين كاري تمنح أتلانتا انتصاراً مثيراً على واريورز

سجل ستيفين كاري 60 نقطة في ثاني أعلى حصيلة نقاط في مسيرته ليقود فريقه أتلانتا هوكس لفوز مثير على جولدن ستيت واريورز 141 /134 بعد وقت إضافي فجر اليوم الأحد في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

وأحرز كاري ثمان نقاط خلال الوقت الإضافي، مسجلا 60 نقطة للمرة الثانية في مسيرته، وكان على بعد نقطتين فقط من معادلة رقمه القياسي حينما سجل 62 نقطة أمام بورتلاند في الثالث من كانون الثاني/يناير 2021.

ونجح ديجونتي موراي في تسجيل أخر سبع نقاط ليقود هوكس للتقدم 11 /صفر في الوقت الإضافي، وأنهى المباراة محرزا 19 نقطة.

وسجل جالين يانج 35 نقطة من بينها سبع رميات ثلاثية وأضاف اونيكا اوكونجوا 22 نقطة و16 متابعة لهوكس، الذي حقق أربعة انتصارات متتالية.

وأنهى لوس أنجليس ليكرز مسيرة الانتصارات التسعة المتتالية لنيويورك نيكس وفاز عليه 113 /105.

وسجل ليبرون جيمس 24 نقطة وأضاف اوستن ريفز 22 نقطة وتكفل دي انجيلو راسل وتاورين برنس بتسجيل 16 نقطة لكل منهما مقابل تسجيل انتوني ديفيز 12 نقطة و18 متابعة.

وأحرز جالين برونسون 36 نقطة وأضاف دونتي دي فينتشينزو 26 نقطة لفريق نيكس.

كما تغلب ميلواكي بكس على دالاس مافريكس 129 /117 بعد تسجيل جيانيس انتيتوكونمبو 48 نقطة.

ونجح بكس في تحويل تأخره بفارق 25 نقطة إلى أول فوز له تحت قيادة المدرب دوك ريفرز.

كما حقق انتيتوكونمبو عشر تمريرات حاسمة وست متابعات ليجنب فريقه مرارة الهزيمة الثالثة على التوالي.

وأحرز داميان ليلارد 30 نقطة لبكس وتكفل لوكا دونسيتش بتسجيل 40 نقطة و11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة ، وأضاف ماكسي كليبر 21 نقطة وسجل جوش جرين 20 نقطة وتسع متابعات لمافريكس.

وفي باقي المباريات فاز بروكلن نتس على فيلادلفيا 136 /121 وساكرامينتو كينجز على شيكاغو بولز 123 /115 وكليفلاند كافالييرز على سان انطونيو سبيرز 117 /101.