إجازة مرضية للشرطة تتسبب في إلغاء مباراة بالدوري البرتغالي

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي أنه تأجلت مباراة سبورتينج لشبونة مع مضيفه فاماليكاو في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعد حدوث أعمال شغب بين الجماهير خارج الاستاد، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة أنها غير قادرة على العمل بسبب الإعياء، في احتجاج عمالي واضح على ما يبدو.

وذكرت محطة "ار تي بي" التليفزيونية أن ستة أشخاص تعرضوا لإصابات خلال المواجهات التي اندلعت بين مجموعات من الجماهير المتنافسة في شمالي البرتغال، وعرضت صورا لشباب يضربون بعضهم البعض ويلقون المقذوفات في الشارع.

وأوضحت رابطة الدوري البرتغالي في بيان أن الناديين وافقا على تأجيل المباراة بعد أن قرر المسؤولون أنه لا يمكن توفير عنصر الأمان للمباراة بسبب ضعف التواجد الشرطي.

وأشارت الرابطة إلى إن "رجال الشرطة الذين كان من المفترض أن يعملوا خلال المباراة، كشكل من أشكال الاحتجاج، طالبوا بإجازة مرضية من أجل إعفائهم من التواجد في موقع إقامة المباراة، الامر الذي يعرض السلام العام والسلامة الجسدية للآلاف الذين ينتظرون دخول ملعب المباراة للخطر".

وأصدرت الشرطة البرتغالية بيانا أكدت من خلاله أن "عددا غير معتاد من رجال الشرطة أبلغوا بأنهم مرضى قبل المباراة".