بيع 6 أحذية لمايكل جوردان مقابل مبلغ قياسي تاريخي

بيعت مجموعة من ستة أزواج من الأحذية الرياضية التي كان يرتديها مايكل جوردان خلال ست سنوات فاز خلالها بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) في مزاد بدار "سوذبيز" مقابل مبلغ قياسي يقدر بـ8 ملايين دولار.

وأعلنت "سوذبيز" أن أزواج الأحذية الرياضية الستة، المعروفة باسم مجموعة Dynasty والتي تحمل توقيع جوردان هي Air Jordan VI (1991) وAir Jordan VII (1992) وAir Jordan VIII (1993) وAir Jordan XI (1996) وAir Jordan XII (1997) وAir Jordan XIV (1998.

ويعتبر مبلغ الثمانية ملايين دولار هو الأكبر الذي بيعت به بمزاد مجموعة أحذية رياضية مستخدمة.

وحصل الفائز بالمزاد على مجموعة من الصور النادرة من توقيع بيل سميث، والتي تصور جوردان بعد فوزه ببطولات أعوام 1992 و1993 و1996 و1998 وهو جالس في غرفة خلع الملابس مبتسماً ويرتدي فردة حذاء واحدة فقط.