صفقة لاعب جزائري تثير أزمة بين ليون ووست هام

اتهم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، أمس، نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بقلة الاحترام، بعد فشل صفقة انتقال المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة للنادي الفرنسي.

وقال ليون إن النادي الإنجليزي لم يكلف نفسه عناء إتمام الخطوات المطلوبة من أجل اكتمال صفقة الانتقال في موعدها أول من أمس، وقبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال ليون في بيان صحافي: «سلوك غير مفهوم جعل من غير الممكن طلب شهادة الانتقال قبل موعد إغلاق باب الانتقالات». وأضاف ليون: «يعبر أولمبيك ليون عن عميق أسفه لهذا الموقف وهذا القرار، ما يكشف عن قلة احترام صارخة من جانب وست هام تجاه المؤسسة واللاعب». وهدد ليون باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الصفقة في موعد لاحق وتحميل وست هام المسؤولية إذا لزم الأمر. في المقابل، اكتفى وست هام برد مقتضب لـ«رويترز» أكد فيه أن الصفقة لم تتم في الموعد المحدد.