سباق جائزة ماليزيا الكبرى للفورمولا 1 قد يعود في 2026

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن شركة بتروناس الماليزية للنفط المملوكة للحكومة تتطلع إلى عودة سباقات فورمولا 1 إلى ماليزيا في 2026 بعد توقف دام تسع سنوات. واستضافت ماليزيا إحدى جولات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة سيبانج الدولية منذ 1999 لكنها نظمت آخر سباق لها في 2017 بسبب انخفاض مبيعات التذاكر وارتفاع تكاليف استضافة الحدث.

وفازت بتروناس بحقوق تسمية حلبة سيبانج لمدة ثلاث سنوات في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وتواصل الحلبة استضافة سباقات بطولة العالم للدراجات النارية وغيرها من فعاليات رياضة المحركات.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن خطة بتروناس لإعادة سباق فورمولا 1 تم الكشف عنها خلال اجتماع مفتوح للشركة بقيادة الرئيس التنفيذي تنكو محمد توفيق تنكو عزيز أمس الثلاثاء.

ولم توضح المصادر أسباب العودة. ولم ترد بتروناس أو حلبة سيبانج أو مكتب رئيس الوزراء الماليزي على الفور على طلبات للتعليق.

وفي العام الماضي، قالت وزيرة الرياضة الماليزية هانا يوه إن استضافة سباق فورمولا 1 كان "مكلفا للغاية" وأضافت "إذا كان بوسعنا استضافة سباق لفورمولا 1 لفعلنا ذلك لكن في الوقت الحالي، لا يمكننا تحمل تكاليف إقامة سباقات".

ولم يرد مسؤولو فورمولا 1 على الفور على طلب للتعليق.

وزادت شعبية هذه الرياضة عالميا في السنوات الأخيرة مع تنافس المزيد من الدول على استضافة السباقات لتعزيز السياحة وتحفيز اقتصادها.

وفاز ماكس فرستابن بآخر نسخة من سباق جائزة ماليزيا الكبرى في 2017 بينما فاز لويس هاميلتون ببطولة السائقين في ذلك العام.

وكانت بتروناس الراعي الرسمي لفريق مرسيدس منذ 2010 وأسفرت هذه الشراكة عن ثمانية ألقاب للصانعين وسبعة ألقاب للسائقين.

واحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب الصانعين العام الماضي، بينما احتل هاميلتون المركز الثالث وزميله جورج راسل المركز الثامن في ترتيب السائقين.