نورة الكعبي: سنخرج أقوى.. ولا أحد يستطيع النيل من الإمارات

أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، أن أحداً لن يتمكن من تدمير ما بنته دولة الإمارات أو النيل من روحها الوطنية، مشددة على أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، وأن قوة الإمارات الحقيقية تكمن في قيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها.

وقالت الكعبي، خلال مشاركتها في بودكاست «طموح دولة» على منصة «لنا»، إن الاستهداف الإيراني للإمارات أثار مشاعر «الخيانة والغضب»، خصوصاً أن معظم المواقع المستهدفة كانت مدنية، ولم يصدر عن الإمارات أي استفزاز يبرر تلك الهجمات.

وأوضحت أن الإمارات، رغم ما تعرضت له، أبقت قنوات التواصل مع إيران مفتوحة، انطلاقاً من أهمية الحوار الدبلوماسي، حتى في أصعب الظروف، مؤكدة ضرورة الحصول على ضمانات تحول دون تكرار ما حدث.

وأضافت الكعبي أن حكمة القيادة الإماراتية أسهمت في استمرار التواصل مع طهران، مشيرة إلى أن إيران دولة جارة، لا تبعد سوى نحو 100 كيلومتر عن الإمارات، فضلاً عن العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين، ووجود جالية إيرانية كبيرة في الدولة.

وفي حديثها عن الدروس التي كشفتها الأحداث الأخيرة، أكدت الكعبي أن الأزمات أظهرت حقيقة العلاقات الدولية، قائلة: «الصديق ليس صديقك وقت الرخاء فقط، بل الصديق من يقف معك في الأوقات الصعبة»، موضحة أن الصداقة الحقيقية لا تشترط وحدة الثقافة أو الدين أو اللغة، وإنما تتجاوز هذه الاختلافات.

وشددت على أن الإمارات، رغم مساحتها الجغرافية المحدودة، تدرك مكانتها وحجم طموحاتها، لافتة إلى أن عبارة «سنخرج أقوى»، التي رددها الناس خلال الأزمة، تحولت إلى شعار يعكس صمود الدولة وقدرتها على التعافي.

واستشهدت بمقاطع فيديو نشرها مقيمون في الإمارات احتفالاً بعودة الازدحام المروري إلى شوارع دبي، معتبرة أن هذه المشاهد تعبّر عن الروح الحقيقية لمجتمع الإمارات، ومدى ارتباط سكانها بالحياة التي اعتادوا عليها.

وأكدت أن الحياة في الإمارات تستعيد زخمها، وأن سماء الدولة صافية وحركة الطيران مستمرة، مشيرة إلى أن ما يجعل الإمارات مميزة ليس حجمها، بل الإنسان الذي يعيش على أرضها.

وفي مؤشر إلى استمرار تعافي الدولة واستضافة الفعاليات العالمية، أشارت الكعبي إلى الاستعداد لافتتاح متحف غوغنهايم أبوظبي في ديسمبر المقبل، إلى جانب استضافة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، الذي بيعت تذاكره بالكامل، رغم إلغاء سباقات في بعض دول الجوار.

وأعربت عن سعادتها باستمرار هذه الفعاليات، مؤكدة أن عودة النشاط إلى مختلف القطاعات تعكس قدرة الإمارات على تجاوز التحديات والمضي قدماً بثقة.