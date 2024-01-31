صفقة عالمية جديدة في الدوري السعودي.. راكيتيتش إلى الشباب

أعلن الشباب السعودي ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، بعد رحيله عن إشبيلية.

ونشر الشباب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، للإعلان عن صفقة راكيتيتش، صاحب الـ35 عامًا.

واستعرض الشباب في مقطع الفيديو الأنباء غير الحقيقية التي تداولها الصحفيون عن ميركاتو الفريق على مدار الأيام الماضية، قبل الإعلان عن ضم النجم الكرواتي.

وكشف الشباب أن راكيتيتش سيرتدي القميص رقم 30.

وأعلن نادي الشباب أن اللاعب الكرواتي وقع عقدًا مع النادي لمدة موسم ونصف الموسم.

وسيكون راكيتيتش بديلًا للأرجنتيني إيفر بانيغا، الذي رحل هذا الشتاء.

وكان إشبيلية أعلن في وقت سابق رحيل راكتيتش، بعد قضاء فترتين مع الفريق الأندلسي.

وجاء رحيل راكيتيتش، بسبب خروجه من حسابات مدربه كيكي سانشيز فلوريس هذا الموسم.

في سياق آخر، أعلن الشباب تعاقده مع البرازيلي فيتينيو لاعب الاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب الحساب الرسمي "لليوث" على منصة "إكس" فإن اللاعب البرازيلي سيرتدي قميص الشباب حتى نهاية الموسم الحالي دون توضيح التفاصيل المالية.