الحضور الجماهيري يتجاوز المليون مشجع.. رقم قياسي تاريخي في كأس آسيا 2023

شهدت كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى العاشر من الشهر المقبل تسجيل رقم قياسي جديد في الحضور الجماهيري بلغ 1.06 مليون متفرج في المباريات التي أقيمت حتى الآن، وذلك بعد مشاهدة 65459 متفرجا لمباراة دور الستة عشر بين قطر وفلسطين أمس الاثنين.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت إن النسخة الحالية تجاوزت الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله قبل عقدين، عندما حضر 1.04 مليون متفرج مباريات كأس آسيا 2004 في الصين.

وقال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي "منذ البداية، كنا واثقين أن كأس آسيا في قطر 2023 ستأخذ مكانها كإحدى أكثر النسخ تفاعلا في تاريخ البطولة.

"كرة القدم تمتلك قدرة واضحة على توحيد المجتمعات. هذا الإنجاز تحقق بفضل جماهيرنا المتحمسة، وأصدقائنا في الاتحاد القطري واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023، ويود الاتحاد الآسيوي أن يعرب عن عميق امتنانه لكافة الأطراف المعنية وللشعب القطري على ترحيبه".

وفي المقابل اعتبر جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة أن الرقم القياسي في الحضور الجماهيري يعتبر دليلا على قدرات قطر على استضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية.

وقال "نحن سعداء بتسجيل الأرقام القياسية في هذا الوقت المبكر من البطولة، حيث لا زالت هنالك 11 مباراة متبقية، ولا زال الأفضل بانتظارنا، حيث تواصل العديد من المنتخبات تقديم عروض استثنائية".

وهذا الرقم القياسي الثاني المسجل في النسخة الحالية لكأس آسيا، بعد تحطيم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري خلال المباراة الافتتاحية التي شهدت حضور 82490 متفرجا في مباراة قطر ولبنان على استاد لوسيل في 12 يناير كانون الثاني الحالي.