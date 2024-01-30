اتحاد الكرة الأردني يستبعد الدردور من كأس آسيا.. اعتدى على الجهاز الفني (فيديو)

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، استبعاد حمزة الدردور من تشكيلة "النشامى" في كأس آسيا لأسباب انضباطية.

وقال الاتحاد الأردني في بيان إن استبعاد الدردور جاء «بعد مخالفته للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب.

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مقطع حصري .. ما لم تشاهده من قبل ..



حمزة الدردور ذهب ليحتفل أمام دكة العراق بعد هدف الاردن الثاني (التعادل) وهذا ما أغضب مدرب الاردن حسين عموته حيث قام بدفعه



حمزة الدردور أنفعل بشكل مرعب؛ واشتبك بالأيدي مع 3 أعضاء من الجهاز الفني ومع المدرب! pic.twitter.com/1YjgTJmOvP — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 29, 2024

ولم يوضح الاتحاد الأردني المزيد من التفاصيل عما فعله الدردور، بينما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب أثناء دفع مجموعة من أفراد الجهاز الفني.

وبدا أن الحسين عموتة مدرب الأردن يلوم الدردور ويدفعه بسبب الاحتفال بعيدا من مقاعد بدلاء فريقه، وهو ما أثار غضب اللاعب الذي دفع أكثر من عضو من أفراد الجهاز المساعد.

وحقق منتخب الأردن إنجازاً بتحويل تأخره إلى فوز (3-2) على العراق، بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع، ليبلغ دور الثمانية ويصبح على موعد مع طاجيكستان، يوم الجمعة المقبل.

ولم يشترك الدردور البالغ عمره 32 عاماً، والذي خاض أكثر من 100 مباراة مع المنتخب الملقب باسم "النشامى" أمام العراق، بينما ظهر كبديل في مباراتين بالبطولة الجارية لكأس آسيا.