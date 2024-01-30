«جاباسكي» يقصي مصر من إفريقيا.. والأهلي في دائرة الاتهامات

ودّع منتخب مصر كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في ساحل العاج، بطريقة درامية عقب خسارته، أول من أمس، في دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح (7-8) بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1).

وتصدّر حارس المرمى محمد أبوجبل «جاباسكي» المشهد في اللقاء، بعدما أهدر ركلة الترجيح الحاسمة، بينما فشل في التصدي لأي ركلة من إجمالي تسع ركلات سددها لاعبو منتخب الكونغو، في الوقت الذي كان يراهن عليه الجهاز الفني لمنتخب مصر في أن يكرر سيناريو تألقه في النسخة الماضية بالكاميرون 2021، عندما قاد الفريق للتفوق على ساحل العاج والكاميرون بركلات الترجيح. ولم يقتصر الأمر على إهدار حارس المرمى الدولي لركلة ترجيحية، لكن ارتفعت الإثارة قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، بعدما كشفت وسائل إعلام مصرية بأن النادي الأهلي تعاقد مع «جاباسكي» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من البنك الأهلي.

وأعلن حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق أحمد شوبير على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن انتقال محمد أبوجبل إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

ويأتي تعاقد «الأحمر» مع أبوجبل عقب إصابة حارس مرمى الفريق محمد الشناوي مع منتخب مصر خلال البطولة، ليسافر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في الكتف، إذ أشارت التقارير الطبية إلى غيابه حتى يونيو المقبل على أقل تقدير.

من جهته، هاجم نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أحمد حسام «ميدو» اتحاد الكرة والنادي الأهلي، ونشر على حسابه في منصة «إكس» عقب خسارة المنتخب، قائلاً: «إن منظومة كرة القدم في مصر فاسدة، ولا نستحق أفضل مما حدث».

وأضاف: «سياسة كبش الفداء لن تصلح شيئاً، مصر تحتاج إلى ثورة في كرة القدم»، مضيفاً: «فيتوريا وجهازه واتحاد الكرة لم يكونوا على علم بأن أبوجبل كان يتفاوض على عقده مع النادي الأهلي خلال الـ48 ساعة الماضية، مهزلة جديدة في تاريخ الكرة المصرية».

واختتم: «كيف يستعد لاعب كرة قدم لمباراة مصيرية وهو في مفاوضات على عقده الجديد ليلة المباراة؟ كيف يعلن رئيس نادي البنك الأهلي لوسائل الإعلام إتمام الصفقة قبل مباراة مصيرية للمنتخب بخمس ساعات؟ ما حدث في موضوع انتقال أبوجبل للنادي الأهلي فضيحة بكل المقاييس، لا يوجد أي احترام لمنتخب مصر».

في المقابل كرر منتخب مصر، عادته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالوصول إلى الوقت الإضافي للمرة الخامسة على التوالي في المباريات الإقصائية، بعدما كان قد وصل «الفراعنة» للوقت الإضافي في المباريات الأربع الإقصائية بالنسخة الماضية «الكاميرون 2021» أمام ساحل العاج في ثمن النهائي، وفاز بركلات الترجيح، ثم المغرب في ربع النهائي وفاز (2-1)، وتغلب منتخب مصر على الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح، ثم خسر أمام السنغال في اللقاء النهائي بالركلات، بينما امتد لقاء مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي النسخة الحالية للوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، قبل أن يخسر بركلات الترجيح. بدوره، أصبح مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في أربع مباريات متتالية بتاريخ مشاركات مصر في أمم إفريقيا، كما أصبح مهاجم نانت الفرنسي اللاعب الثاني الذي يسجل في أربع مباريات متتالية بالبطولة بعد لاعب الكاميرون فينسنت أبوبكر في نسخة 2021. وتساوى مصطفى محمد بهدفه الرابع بقميص منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مع حسن شحاتة وطه بصري، ليصبح على بعد هدف واحد من حسني عبد ربه وعماد متعب وعمرو زكي ومحمد ناجي «جدو» ومحمد دياب الديبة، بينما وصل مصطفى إلى الهدف رقم 12 بقميص منتخب مصر حتى الآن خلال مسيرته، إضافة إلى صناعة خمسة أهداف.

أحمد حسام «ميدو»:

• منظومة كرة القدم في مصر فاسدة، ولا نستحق أفضل مما حدث.

• ما حدث في موضوع انتقال أبوجبل للأهلي فضيحة بكل المقاييس.