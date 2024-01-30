سيناريو 1998 يطارد المغرب أمام «الأولاد»

يسعى منتخب المغرب عندما يلتقي اليوم مع جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، إلى عدم تكرار سيناريو نسخة 1998 بوركينا فاسو، عندما خسر «أسود الأطلس» المواجهة الوحيدة التي جمعته مع «الأولاد» في الأدوار الإقصائية بالبطولة القارية.

وخسر المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي (1-2) في ربع نهائي نسخة 1998، على الرغم من أنه قدم بعدها مستويات رائعة في كأس العالم 1998 فرنسا، واحتل وقتها صدارة منتخبات إفريقيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ببلوغه المركز الـ10 عالمياً.

في المقابل، لا يختلف الوضع بالنسبة للمنتخب في النسخة الحالية، عقب الأداء الأسطوري في مونديال 2022 قطر، بحصوله على المركز الرابع، وتصدره تصنيف منتخبات إفريقيا في المركز الـ13 لتصنيف «فيفا»، بقيادة أشرف حكيمي وحكيم زياش والحارس المبدع ياسين بونو. ويتطلع المغرب للثأر من خسارته في آخر مواجهة جمعته مع جنوب إفريقيا، في يونيو الماضي، عندما فاز «بافانا بافانا» (2-1) في تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وتقابل المغرب خمس مرات ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، حيث فاز «الأولاد» مرتين في نسختي 1998 و2002، وتعادل المنتخبان مرتين في نسختي 2004 و2013، بينما فاز «أسود الأطلس» مرة واحدة في نسخة 2019.