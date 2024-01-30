كلوب مرشح لتدريب بايرن ميونيخ

قال مانويل نوير، قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه بكل تأكيد سيكون يورغن كلوب مرشحاً محتملاً لتدريب الفريق.

ونقلت صحيفة «بيلد» تصريحات لنوير يقول فيها، إن كلوب «مدرب مشهور للغاية، جيد للغاية، لديه خبرة كبيرة، وماهر تكتيكياً، ويحظى باحترام كبير من جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين». وأضاف نوير: «أعتقد أنه بكل تأكيد سيكون مرشحاً محتملاً لتدريب بايرن ميونيخ في مرحلة ما». وأعلن كلوب (56 عاماً) أنه سيرحل عن ليفربول، بعدما قضى معه ما يقرب من تسعة أعوام، بنهاية الموسم الجاري. وقال مدرب بوروسيا دورتموند وماينز السابق إنه يخطط للحصول على فترة راحة.