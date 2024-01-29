قطر تنهي مغامرة فلسطين بصعوبة في كأس آسيا

واصل منتخب قطر حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ الدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه بعدما أنهى مغامرة نظيره الفلسطيني بالفوز عليه 2-1 على استاد البيت في ثمن النهائي.

ونجح المنتخب الفلسطيني الذي خاض ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه في مباغتة صاحب الأرض المنتخب القطري وكان البادئ بالتسجيل عن طريق عدي الدباغ (37)، ورد القائد حسن الهيدوس (45+6) وأكرم عفيف (49 من ركلة جزاء) بثنائية لقطر التي حققت فوزها الرابع تواليا في هذه النسخة والحادي عشر تواليا على مدى نسختين علما بانها فازت في جميع مبارياتها في الامارات عام 2019 في طريقها نحو احراز باكورة القابها.

وضرب المنتخب القطري موعدا في الثالث من فبراير مع الفائز من مباراة اوزبكستان وتايلاند المقررة الثلاثاء. ز ر/م م