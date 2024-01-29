ماذا قال باولو بينتو بعد خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا

علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو على الخروج المفاجئ لـ "الأبيض" من نهائيات كأس آسيا على يد نظيره طاجيكستان بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الرسمي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1.

وقال بينتو في تصريحات عقب نهاية المباراة: "لقد كانت مباراة قوية بكل تأكيد، النتيجة ليست عادلة، لقد ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن ارتكبنا أخطاء لا يجب أن نقع فيها خصوصاً حينما في مثل هذه البطولات".

وأضاف المدرب: "في الشوط الثاني اداؤنا كان مختلفاً عن الأول والمنافس كان أفضل منا".