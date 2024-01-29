لوكمان.. لاعب «مغضوب عليه» تحوّل إلى بطل في نيجيريا

شهدت قمة مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، التي جمعت نيجيريا مع الكاميرون، مفارقة غريبة، وهي قيادة اللاعب أديمولا لوكمان «النسور» للتأهل إلى دور الثمانية. ويرتبط لوكمان بقصة طريفة مع المنتخب النيجيري، وهي رفضه الانضمام إلى الفريق، عندما تم استدعاؤه من قِبل الاتحاد المحلي، لكنه رفض الدعوة واختار اللعب باسم منتخب إنجلترا، ما جعله لاعباً مغضوباً عليه في وسط الجمهور النيجيري.

لكن لوكمان عاد وصالح جماهير بلده بالطريقة المثالية، وتحوّل إلى بطل في نيجيريا، أول من أمس، وذلك حين سجل هدفي التأهل لمنتخب بلده، وفي مشاركته الأولى ببطولة إفريقيا، ليتفوق «النسور» على الكاميرون في «كلاسيكو» القارة السمراء، ويواصل رحلته لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

ولعب لوكمان مع منتخبات تحت 19 و20 و21 سنة في إنجلترا، أما أبرز إنجازاته فكانت الفوز بلقب كأس العالم تحت 20 سنة، في العام نفسه الذي رفض فيه الانضمام إلى منتخب نيجيريا.

وحافظ اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً على آماله في المشاركة مع «الأسود الثلاثة» بتصعيده إلى فريق تحت 21 سنة، ولكن رحيله عن الدوري الإنجليزي في 2022 فتح الباب أمام انضمامه إلى منتخب نيجيريا.

وولد لوكمان في إنجلترا وبدأ مسيرته مع نادي تشارلتون، ومنه انضم إلى إيفرتون الذي تألق معه، وهو لايزال صغيراً، وسجل هدفاً في شباك مانشستر سيتي، ولعب لأندية فولهام وليستر سيتي في إنجلترا، ولايبزيغ الألماني، ويلعب حالياً مع أتالانتا الإيطالي.

وحصل الدولي النيجيري على جائزة أفضل لاعب في أتالانتا في الموسم الماضي، بينما يعتبر أحد أصغر من سجل الأهداف لفريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ضمن قائمة تضم معه: (واين روني وروس باركلي ومويس كين) وغيرهم.

وشارك لوكمان في 16 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا، إذ ظهر للمرة الأولى في مباراة غانا في المرحلة الحاسمة لتصفيات مونديال 2022. وأحرز أول هدف له في مرمى ساوتومي، خلال فوز نيجيريا 10-صفر، ثم سجل ثاني هدف له في مرمى ساوتومي نفسه في لقاء الإياب خلال فوز نيجيريا 6-صفر، ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2023، قبل أن يحرز هدفين ثمينين أول من أمس، في مرمى الكاميرون.

وأعاد هدفه الأول في مرمى الكاميرون ذكريات حزينة لمدرب «الأسود»، ريغوبيرت سونغ. إذ جاء إثر خطأ فادح لمدافع الكاميرون عمر غونزاليس، حيث فشل في التعامل مع الكرة، وأخذها منه النيجيري أوسيمين، ليمررها إلى لوكمان الذي سدد في الشباك. وهو السيناريو نفسه الذي عاشه مدرب الكاميرون حين كان لاعباً في نهائي نسخة 2008 أمام مصر، وتسبب في الخطأ الفادح الذي سجلت منه مصر هدف الفوز باللقب القاري (1-صفر).

• لوكمان رفض سابقاً اللعب لنيجيريا، وفضّل عليها إنجلترا، لكنه انضم إلى «النسور» قبل سنتين، وله أربعة أهداف مع نيجيريا.