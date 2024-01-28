كاساس يصدم جمهور العراق: الفوز على اليابان لا يعني أن "أسود الرافدين" مرشح للقب آسيا

اعتبر مدرب منتخب العراق الاسباني خيسوس كاساس ان فريقه لم يصبح من المرشحين لاحراز لقب كأس اسيا في كرة القدم المقامة حاليا في قطر بمجرد فوزه على اليابان 2-1 في دور المجموعات.

وحقق منتخب "أسود الرافدين" انطلاقة قوية وكان أحد ثلاثة منتخبات فازت في جميع مبارياتها في دور المجموعات، ليبدأ الحديث عن امكانية تكرار انجاز نسخة عام 2007 عندما حقق العراق باكورة القابه القارية.

جاء كلام كاساس الاحد في المؤتمر الصحافي المخصص للمواجهة ضد الاردن الاثنين في الدور ثمن النهائي وقال "لسنا مرشحين، لم تتغير بورصة المرشحين منذ بداية البطولة، ويأتي في المقدمة منتخبات اليابان وكوريا واستراليا".

وتابع "الفوز على اليابان لم يغير شيئا من حظوظنا، لكن في المقابل، نستطيع الفوز على اي منتخب لكن يجب ان نكون في كامل تركيزنا لان كل شيء يمكن ان يتغير بسرعة، ركلة جزاء من هنا او حالة طرد من هناك ونصبح خارج المعادلة".

وأوضح "نحن سعداء لما قدمناه في الدور الاول والشعب العراقي سعيد ايضا بما تحقق".

وعن المباراة ضد الاردن قال "ستكون مباراة صعبة لكلا المنتخبين، كلانا حقق نتائج جيدة في دور المجموعات، اسلوبنا مماثل الى حد ما".

وتابع "يملك المنتخب الاردني تنظيما كبيرا، وثلاثة مهاجمين يملكون الموهبة".

وكان لسان حال لاعب الوسط علي جاسم "لسنا مرشحين، فوزنا على اليابان اصبح شيئا من الماضي، يجب ان نركز على المباريات المقبلة".

وتابع "لا توجد مباراة سهلة، نخوض مباراة مختلفة وبالتالي الحسابات مختلفة".

في المقابل وصف مدرب الاردن المغربي حسين عموتة مواجهة العراق بأنها "بالغة الاهمية، لقد دخلنا مرحلة خروج المغلوب والتركيز يجب ان يكون عاليا. نواجه منتخبا مقاتلا ومنظما جدا لكننا نبحث عن بطاقة التأهل الى الدور التالي".

واضاف "معنويات اللاعبين مرتفعة، الجميع يشعر بالمسؤولية، استعدينا جيدا ونأمل في ادخال الفرح الى جمهورنا".

وعن مواجهة العراق الذي يملك افضل هجوم (8 اهداف) وافضل هداف في صفوفه المهاجم أيمن حسين (5 اهداف) قال "لن نركن الى الدفاع، التوازن مطلوب بين الدفاع والهجوم ويجب الانتباه للجزئيات".

واعتبر لاعب وسط الاردن نزار الرشدان بأن المباراة هي بمثابة "حياة او موت بالنسبة الينا، بطبيعة الحال، لن تكون مباراة سهلة لكننا، نأمل الفوز بها".

وكان قد التقى المنتخبان في دورة دولية استضافتها الاردن في اكتوبر الماضي وفاز العراق بركلات الترجيح.