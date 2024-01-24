تونس تكرر إخفاق لم يحدث منذ 10 سنوات في كأس الأمم الإفريقية

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية اخفاق عربي جديد في البطولة القارية بعدما ودع المنتخب التونسي البطولة أيضا من الدور الأول ليكرر ما حدث مع المنتخب الجزائري، الذي غادر أيضا من دور المجموعات، وذلك بعد تعادلها مع جنوب إفريقيا سلبا على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، فيما تأهلت جنوب افريقيا رفقة ناميبيا التي تعادلت مع مالي بالنتيجة ذاتها.

وتصدّرت مالي المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط متقدمة بفارق نقطة عن كل من جنوب إفريقيا وناميبيا، فيما انهت تونس البطولة في المركز الرابع مع نقطتين وودعت المسابقة من هذا الدور للمرة الأولى منذ 2013، علّما أنّ مالي تأهلت حتى قبل أنّ تخوض المباراة الثالثة.