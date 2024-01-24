جدول مباريات دور الـ 16 في كأس الإمم الإفريقية وموعد مباراة مصر (تحديث)

حسم عدداً كبيراً من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وجودها في دور الـ16 من المسابقة القارية، التي تقام في كوت ديفوار، ويسدل عليها الستار 11 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا، مُقسمين على ست مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

ويصعد في البطولة متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، إلى دور الـ16 الذي يلعب بنظام الإقصائي.

ومن المقرر أن تشهد منافسات دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية لقاءات قوية، على رأسها لقاء مصر أمام صاحب المركز الثاني من المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديموقراطية وتنزانيا وزامبيا، كما يصطدم منتخب نيجريا مع الكاميرون في نهائي مبكر ومكرر للبطولة من قبل.

مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا

يوم السبت 27 يناير

المباراة الأولى

- أنجولا ضد صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

المباراة الثانية

- نيجيريا ضد الكاميرون

الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات

الأحد 28 يناير

المباراة الثالثة

- غينيا الاستوائية ضد غينيا

الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات

المباراة الرابعة

- مصر ضد صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة

الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات

الإثنين 29 يناير

المباراة الخامسة

- الرأس الأخضر ضد موريتانيا

الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات

المباراة السادسة

- السنغال ضد صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة،

الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات

الثلاثاء 30 يناير

المباراة السابعة

- صاحب المركز الأول من المجموعة الخامسة ضد بوركينا فاسو

الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات

المباراة الثامنة

- صاحب المركز الأول من المجموعة السادسة ضد صاحب المركز الثاني من المجموعة الخامسة،

الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات