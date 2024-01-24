غانا تقيل مدربها الإيرلندي هيوتون

دفع المدرّب الإيرلندي كريس هيوتون ثمن الخروج المبكر لمنتخب غانا من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا في كرة القدم المقامة راهناً في ساحل العاج، عندما أقاله الاتحاد المحلي الأربعاء.

وقال الاتحاد الغاني في بيان على موقعه الرسمي "يود الاتحاد الغاني لكرة القدم أن يعلن إعفاء كريس هيوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بأثر فوري".

وأضاف "كما اتخذ المجلس التنفيذي قراراً بحل الجهاز الفني للنجوم السوداء".

وتابع "سيقدم الاتحاد الغاني في الأيام المقبلة خارطة طريق حول الاتجاه المستقبلي للنجوم السوداء".

وبات المدرب السابق لتوتنهام ونيوكاسل وبرمنغهام سيتي ونوريتش سيتي وبرايتون ونوتنغهام فوريست، أول ضحايا الخروج المبكر من العرس القاري، علما ان تنزانيا التي تواجه الكونغو الديموقراطية الأربعاء، أقالت مدربها الجزائري عادل عمروش بعد ايقافه ثماني مباريات من قبل الاتحاد الإفريقي (كاف) لأسباب انضباطية.

واستلم هيوتون مهامه في شباط/فبراير الماضي خلفا للمحلي أوتو آدو، وفشل في فك النحس الذي يلاقي ابطال القارة السمراء أعوام 1963 و1965 و1978 و1982.

وخيَّبت غانا، المتوجة بأربعة ألقاب قارية، الآمال التي كانت معلقة عليها بتخطي الدور الاول على أقل تقدير فاكتفت بحصد نقطتين فقط في المجموعة الثانية التي أنهتها في المركز الثالث.

واستهلت غانا مشوارها بخسارة مدوية أمام الرأس الأخضر مفاجأة المجموعة والبطولة حتى الآن 1-2، ثم سقطت في فخ التعادل أمام مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة (7)، بعدما تقدمت مرتين (2-2)، قبل أن تفرط بفوز في التناول أمام موزامبيق في الجولة الثالثة الاخيرة بعدما تقدمت بثنائية نظيفة قبل ان تستقبل شباكها ثنائية في الدقيقتين الاولى والرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكانت غانا تمني النفس بمواصلة مشوارها في العرس القاري باعتبارها أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، لكن آمالها تبخرت الثلاثاء بفوز موريتانيا على الجزائر 1-0 في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وظفر "المرابطون" بالبطاقة الثانية لافضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات الست للبطولة بعدما رفعت رصيدها الى أربع نقاط، بعدما كانت الاولى من نصيب غينيا ثالثة المجموعة الثالثة بالرصيد ذاته.

كما أن ناميبيا، ثالثة المجموعة الخامسة، وجنوب إفريقيا صاحبة المركز الثاني في المجموعة ذاتها تتفوقان على غانا حيث يملك كل منهما ثلاث نقاط، قبل مواجهتهما مالي المتصدرة (4) وتونس الأخيرة (نقطة واحدة) مساء الاربعاء.

كما تتفوق ساحل العاج المضيفة وثالثة المجموعة الاولى برصيد ثلاث نقاط، على غانا في سباق أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث، بانتظار نتائج الجولة الاخيرة للمجموعتين الخامسة والسادسة الأربعاء.

ويلعب المغرب (4 نقاط) مع زامبيا (نقطتان)، والكونغو الديموقراطية (نقطتان) مع تنزانيا (نقطة واحدة) ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وهي المرة الثانية تواليا التي تودع فيها غانا النهائيات من الدور الاول والرابعة منذ لقبها الاخير عام 1982 في ليبيا، حيث ودعته في النسخة التالية عام 1984 في ساحل العاج بالذات، ثم عام 1998 في بوركينا فاسو و2006 في مصر.

وتبقى أفضل نتائج غانا في النهائيات منذ ذلك الحين، المباراة النهائية عامي 1992 في السنغال و2010 في أنغولا و2015 في غينيا الاستوائية، ونصف النهائي أعوام 1996 في جنوب إفريقيا و2008 على ارضها و2012 في الغابون وغينيا الاستوائية و2013 في جنوب افريقيا و2017 في الغابون، وربع النهائي اعوام 1994 في تونس و2000 عندما استضافتها مشاركة مع نيجيريا و2002 في مالي.