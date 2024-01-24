إيقاف لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة 25 مباراة

أُوقف لاعب كليفلاند كافالييرز تريستان تومسون 25 مباراة بعدما ثَبُت تناوله المنشطات، وذلك وفق ما أعلنت الثلاثاء رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقالت الرابطة في بيان إنها أوقفت تومسون الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية، من دون أجر بعد العثور على آثار هرمون النمو "إيبوتامورين" ومكمل لتكبير العضلات في العينات التي أخذت منه.

وسيبدأ تومسون (32 عاماً) تطبيق العقوبة من الأربعاء عندما يحل كافالييرز ضيفاً على ميلووكي باكس.

ووصل تومسون الى الدوري عام 2011 حين اختاره كافالييرز بالذات في الـ"درافت" المخصص لانتقاء لاعبي الجماعات وحتى الثانويات والأجانب، وبقي في صفوفه حتى 2020 حين انتقل الى بوسطن سلتيكس ثم ساكرامنتو كينغز قبل أن يخوض تجارب وجيزة مع كل من إنديانا بايسرز وشيكاغو بولز ولوس أنجليس ليكرز.

وعاد تومسون الى كافالييرز في سبتمبر الماضي بعقد لعام واحد.