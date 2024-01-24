بشرى أول عربية تُدير مباراة بكأس أمم إفريقيا

سطرت الحكمة المغربية بشرى كربوني، تاريخاً جديداً للصافرة العربية في المحافل الدولية، بعدما باتت أول حَكمة عربية تُدير مباراة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في ساحل العاج، بظهورها في مباراة نيجيريا وغينيا بيساو في ختام مباريات المجموعة الأولى للبطولة الإفريقية، وانتهت لمصلحة النسور الخضر بهدف دون رد، أول من أمس.

وأصبحت «كربوني» الحَكمة الإفريقية الثانية التي تدير مباراة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الرجالية، بعد الرواندية سليمة كاسانغانا التي أدارت بنجاح خلال النسخة السابقة من البطولة الإفريقية، المواجهة الحاسمة بين منتخبي غينيا وزيمبابوي.

وحصلت الحكمة المغربية على إشادة المتابعين للمباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي، بعدما قدمت أداء مثالياً من دون هفوات مؤثرة، إذ أطلقت صافرتها في 32 مرة، لوجود مخالفات من جانب الفريقين بواقع 12 مرة لمنتخب غينيا بيساو، و20 مرة للمنتخب النيجيري، مستخدمة البطاقة الصفراء في ثلاث مناسبات، جميعها ضد الفريق الغيني، كما ألغت هدفين لمصلحة منتخب نيجيريا بعد تدخل من (الفار). وتُوجت بشرى كربوبي، في العاشر من يناير الجاري، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، كأفضل حكم عربي لكرة القدم، باعتبارها أول حكمة محترفة تشارك في إدارة مباريات دولية لكرة القدم وكان آخرها بطولة العالم للسيدات.

وقال الحكمة المغربية في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» قبل سفرها إلى ساحل العاج للمشاركة في إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا، إن نيلها جائزة الإبداع الرياضي أسهم في حصولها على دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق كأس إفريقيا، باعتبار أن هذه الجائزة تُقدم للمبدعين من أنحاء العالم كافة.

منتخب مصر يتخلى عن صدارة قائمة «عواجيز إفريقيا»

فقد منتخب مصر لكرة القدم صدارة الإحصاءات الخاصة بأكبر المنتخبات من حيث معدل أعمار اللاعبين المشاركين في بطولة أمم إفريقيا المقامة حالياً في ساحل العاج للمرة الأولى خلال مباراته أمام الرأس الأخضر، أول من أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، بعد خروج الثلاثي محمد صلاح ومحمد النني ومحمد حمدي من التشكيلة الأساسية التي شاركت في المباراة، ودخول الثلاثي، زيزو ومروان حمدي عطية وأحمد فتوح، الذين شاركوا من بداية المباراة.

وتصدر منتخب مصر إحصائية الأكبر سناً من حيث معدل الأعمار، وفقاً لموقع «sportsworldghana»، في مباراتي موزمبيق وغانا في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، بمتوسط أعمار بلغ 28.85 سنة، ليبلغ متوسط أعمار اللاعبين الذين خاضوا المباراة الثالثة 28 سنة.

وقفز منتخب الرأس الأخضر إلى الصدارة بمتوسط أعمار بلغ 28.1 سنة، بينما جاء منتخب تنزانيا، في صدارة الفرق ذات الأعمار الصغيرة بواقع 24.64 سنة.

وكان منتخب مصر قد عبر إلى الدور الثاني من بطولة أمم إفريقيا بسيناريو مجنون، بعدما تعادل مع الرأس الأخضر (2-2) مستفيداً من تعادل موزمبيق وغانا بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثانية.

في المقابل، كان منتخب غانا في طريقه لانتزاع المركز الثاني بعدما ظل متقدماً على منتخب موزمبيق بهدفين دون رد، حتى الدقيقة «90+1»، والتي تمكن خلالها المنتخب الموزمبيقي من تسجيله هدفه الأول عن طريق جيني كاتامو، وبعدها بدقيقتين سجل رينيلدو ماندافا هدف التعادل.

وبات الفراعنة في انتظار أي من فرق المجموعة السادسة التي تضم كلاً من (المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا).

ويواجه الفراعنة منتخب المغرب في حال خسارة الأخير أمام زامبيا، وتعادل الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا.

بينما تلعب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في حال التعادل أو الفوز على تنزانيا مع خسارة زامبيا من المغرب. ويواجه الفراعنة منتخب زامبيا في حال الفوز على المغرب مع انتصار الكونغو الديمقراطية بنتيجة أكبر على تنزانيا.

وأخيراً يلعب منتخب مصر ضد تنزانيا في حال الفوز على الكونغو الديمقراطية، وانتصار المغرب أمام زامبيا.

محمد صلاح لم يشارك في مباراة مصر والرأس الأخضر. أ.ف.ب

قائمة أعمار المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا قبل الجولة الثانية

- مصر - 28.85 سنة.

- الرأس الأخضر - 28.1 سنة.

- ناميبيا - 27.57 سنة.

- جنوب إفريقيا - 27.52 سنة.

- موزمبيق - 27.49 سنة.

- تونس - 27.41 سنة.

- الجزائر - 27.35 سنة.

- الكونغو الديمقراطية - 27.29 سنة.

- السنغال - 26.93 سنة.

- كوت ديفوار - 26.74 سنة.

- أنغولا - 26.6 سنة.

- المغرب - 26.59 سنة.

- نيجيريا - 26.52 سنة.

- غانا - 26.41 سنة.

- موريتانيا - 26.37 سنة.

- غينيا - 26.24 سنة.

- جامبيا - 26.17 سنة.

- زامبيا - 26 سنة.

- مالي - 25.85 سنة.

- بوركينا فاسو - 25.07 سنة.

- الكاميرون - 25.04 سنة.

- غينيا بيساو - 25.04 سنة.

- غينيا الاستوائية - 24.7 سنة.

- تنزانيا - 24.64 سنة.