اللبناني معتوق يعتزل اللعب الدولي

أعلن لاعب المنتخب اللبناني لكرة القدم، حسن معتوق، اعتزاله اللعب الدولي.

جاء ذلك بعد خسارة لبنان أمام طاجيكستان 2-1، أول من أمس، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، المقامة حالياً في قطر، والخروج من الدور الأول للبطولة. وأكد معتوق في تصريحات صحافية أنه يريد أن يمنح الفرصة لجيل الشباب، ليأخذ فرصته في المباريات المقبلة، بعد 18 سنة قضاها في اللعب بقميص منتخب لبنان، وتمثيله في أكثر من 100 مباراة دولية.

مثل حسن معتوق العديد من الأندية، منها الأنصار والنجمة والعهد، في الدوري اللبناني، كما لعب في الإمارات مع أندية عجمان والإمارات والشعب والفجيرة.