منتخبات العرب «تنزف» في إفريقيا

تسببت النتائج المتواضعة للمنتخبات العربية المشاركة في كأس إفريقيا المقامة حالياً بساحل العاج في تراجعها على قائمة التصنيف الدولي «فيفا»، إذ فقد المنتخب المصري أربع نقاط من رصيده الدولي، ليصبح 1505.14 نقاط، بعدما كان 1509.92 نقاط قبل الجولة الثالثة، بسبب تعادلين مع موزمبيق وغانا، لكنه لايزال يحتل التصنيف الرابع على مستوى القارة، ويوجد في المركز 36 في التصنيف العالمي.

وتراجع المنتخب الجزائري 1508.83 نقاط في المركز الثالث إفريقياً، و33 عالمياً، إثر تعادله مع أنغولا وبوركينا فاسو، والأمر نفسه ينطبق على المنتخب التونسي صاحب المركز الخامس قارياً و38 عالمياً، إذ فقد نقطة واحدة من تصنيفه الدولي ليُصبح 1494.46 نقطة، بعدما كان قبل الجولة الثانية يملك 1523.23 نقطة، بسبب خسارته أمام ناميبيا وتعادله مع مالي.

من جهته، تراجع المنتخب المغربي الحائز المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة «قطر 2022» من المركز 11 إلى الـ13 في التصنيف العالمي، رغم بقائه متصدراً قارة إفريقيا، إذ تراجع رصيده إلى 1657.18 نقطة، بعدما كان 1666.64 نقطة، بعد فوزه على تنزانيا وتعادله مع الكونغو الديمقراطية، في حين انهار منتخب موريتانيا خامس العرب في «كان 2023»، ليتراجع ثمانية مراكز في المرتبة 117 عالمياً و27 قارياً، بعد الخسارة من أنغولا ليصبح رصيده 1168.35 نقطة، بعدما كان 1185.98 نقطة عقب الجولة الأولى.

في المقابل، ابتسمت الجولة الثانية للمنتخبات الإفريقية، يتقدمها السنغالي الذي ارتفع رصيده إلى 1613 بزيادة قدرها 13 نقطة، ليحافظ على مركزه الثاني قارياً والـ18 عالمياً، بعدما قفز مركزين معاً، كما زاد عدد رصيد نقاط الكونغو تسع نقاط كاملة، ليرتفع رصيده إلى 1360 نقطة، بعدما كان 1351 نقطة قبل الجولة الثانية، ويتقدم مركزاً في ترتيبه القاري، ويُصبح في المركز الـ12، والـ66 عالمياً، والأمر نفسه بالنسبة لمنتخب أنغولا الذي حصل على سبع نقاط إضافية في رصيده، ليصبح 1199.81 بعدما كان 1192.18 ليتقدم ثلاثة مراكز في ترتيبه القاري الـ21 حالياً، وثمانية مراكز في تصنيفه الدولي، ليصبح في المرتبة 102.