أخطاء دفاعية كارثية تهدي التعادل لمصر والصعود بصعوبة في كأس إفريقيا

صعد منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، بعدما تعادل إيجابيا مع منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2-2، ليصل إلى النقطة الثالثة من 3 تعادلات في الدور الأول، ويستغل هدية منتخب موزمبيق الذي فرض التعادل على منتخب غانا بنفس النتيجة 2-2 بعدما كان متأخر بهدفين، الإثنين في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ورغم الهدف القاتل لمصطفى محمد في الدقيقة 90 والذي أكده حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو، إلا أن الأخطاء الدفاعية الكارثية تسببت في هدف التعادل لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع، وينقذ المنتخب المصري تعادل موزمبيق مع غانا ليصعد الفراعنة وصيفا ولأول مرة من ثلاث تعادلات جميعها بنتيجة 2-2 في مبارياته الثلاثة بدور المجموعات.

سجّل محمود حسين تريزيغيه (50) ومصطفى محمد (90+3) هدفي مصر التي استفادت من تعادل غانا مع موزامبيق بالنتيجة ذاتها، وخطفت وصافة المجموعة برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، وغيلسون تافاريس (45+1) وبرايان تيكسيرا (90+9) هدفي الرأس الأخضر التي كانت ضامنة تأهلها وصدارة المجموعة.

شهد المباراة من المدرجات محمد صلاح، الذي أظهرت الكاميرات تفاعله بشكل كبير مع أهداف ومواقف المباراة والاتجاه سريعا إلى داخل الملعب بعد المباراة لتهنئة اللاعبين.