ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة لمحمد صلاح

أثار لاعب توتنهام والمنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي برسالة قاسية للنجم المصري محمد صلاح، الذي اتخذ قرار مغادرة كأس الأمم الإفريقية والتوجه إلى ليفربول لمعالجة قدمه ومن ثم العودة إلى المنتخب إذا وصل المباراة النهائية، عقب إصابته في مباراة غانا بالجولة الثانية، بشد في العضلة الخلفية، ولم يستكمل اللقاء.

وصرح محمد صلاح في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الرأس الأخضر أنه سيكون هناك بيان عن إصابته عقب التواصل مع ليفربول ومديره الفني، وهو ما أكده كلوب في تصريحات إنجليزية وأكد أن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول قبل أن يصدر الاتحاد المصري أي بيان أو قرار.

وأكد الاتحاد المصري، بعد ذلك عودة صلاح لاستكمال علاجه في إنجلترا بعد لقاء الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات.

وكتب أحمد حسام ميدو، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أتمنى أن يراجع محمد صلاح نفسه، ولا يترك الفريق في وسط المشوار.. أنت كابتن المنتخب لا يليق أبدا بتاريخك أن تترك الفريق وترحل.. كلوب يفكر في مصلحته فقط عندي أمل كبير إنك ترفض طلب ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".

وتوالت ردود الأفعال على أزمة صلاح وإعلان ترك المنتخب ليلة مباراة مصيرية أمام الرأس الأخضر، وهو ما رفضه الكثيرون وطالبوا صلاح بالبقاء مع المنتخب وتكملة العلاج مع الجهاز الفني للمنتخب.