الشباب السعودي يعلن رحيل بانيغا

أعلن نادي الشباب صاحب المركز الحادي عشر في الدوري السعودي لكرة القدم رحيل صانع ألعابه الأرجنتيني إيفر بانيغا "بعد إتمام كافة الأمور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة بشكل رسمي خلال الفترة الحالية".

وكتب نادي الشباب على حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا): "وداعا القائد ايفر بانيغا، غادرنا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا دائما".

وانضم بانيغا البالغ من العمر 35 عاما إلى الشباب في سبتمبر 2020 قادما من نادي إشبيلية الإسباني بعدما توج معه بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2016..

وشارك بانيغا المتوج بذهبية أولمبياد 2008 في بكين وكأس العالم للشباب عام 2007، مع الشباب في 94 مباراة في الدوري، نجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 23 هدفا.

ودافع بانيغا عن الوان بوكا جونيورز وتوج معه بكأس ليبرتادوريس عام 2007، وفالنسيا (توج معه بطلا لكأس الملك عام 2008) واتلتيكو مدريد واشبيلية الاسبانية ونيولز اولد بويز وإنتر ميلان الايطالي.