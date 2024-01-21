محمد صلاح: لا أتابع ما يقال عني ولا أشاهد الانتقادات

قال محمد صلاح قائد منتخب مصر إنه يتفهم الانتقادات التي يتعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الذي يواجه شبح الخروج من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لأول مرة منذ 20 عاما قبل مواجهة الرأس الأخضر غدا الاثنين.

وتعادلت مصر مع موزامبيق وغانا في أول مباراتين لتكون في حاجة للفوز على الرأس الأخضر، التي ضمنت صدارة المجموعة، لبلوغ دور الستة عشر للبطولة المقامة في ساحل العاج.

وتلعب مصر مع الرأس الأخضر، والتي تمتلك ست نقاط، في نفس توقيت مباراة غانا وموزامبيق ولكل من الفريقين الأخيرين نقطة واحدة.

وسجل صلاح هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية في التعادل 2-2 مع موازمبيق قبل الخروج لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ستبعده لمدة عشر أيام، في التعادل مع غانا بالنتيجة ذاتها.

وأبلغ صلاح، الذي لن يشارك في مباراة الرأس الأخضر، الصحفيين اليوم الأحد «لا أتابع ما يقال عني...أتفهم الانتقادات وهذا أمر طبيعي عند الخسارة. لا أشاهد هذه الانتقادات لكنني أسعى لتقديم كل شىء مع المنتخب. أحترم كل الآراء لأن الجميع لديه حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي... لكنى أرى أنني قدمت الكثير لمنتخب مصر».

وتعرض صلاح لانتقادات من وسائل إعلام محلية لاختلاف مستواه مع المنتخب عن ليفربول.

وقال صلاح «لن أحضر إلى هنا للعب كرة فردية. ألعب كرة قدم جماعية لكننا لم نكن موفقين...نلعب دائما للفوز وللتتويج بالبطولة. الأداء يتحسن من مباراة لأخرى واثق بزملائي في المباراة المقبلة. هذا منتخب مصر وليس منتخب صلاح أو لاعب آخر».

ولم تودع مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات وهو رقم قياسي، البطولة القارية من دور المجموعات منذ عام 2004.

ويخشى المهاجم البالغ عمره 31 عاما من تأثر اللاعبين الصغار بالانتقادات.

وقال «نقدم كل ما لدينا لكننا غير موفقين في النتيجة. نحن ندافع عن اسم مصر. معنا عناصر صغيرة لا تتمتع بالخبرة الكافية وتتأثر الانتقادات».

وأشار صلاح إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في مدن ساحل العاج كان لها أكبر الأثر على جميع المنتخبات.

وقال «الطقس عائق بالنسبة لجميع المنتخبات وليس مصر فقط لكن علينا التأقلم».

ولم تستهل المنتخبات العربية الكبرى البطولة بشكل جيد حيث تعادلت الجزائر مرتين وتلقت تونس خسارة من ناميبيا قبل التعادل مع مالي. وكان المغرب فقط من بدأ البطولة بفوز كبير على تنزانيا.

وناشد صلاح الأندية المصرية بترك لاعبيها للاحتراف في أوروبا في سن صغيرة ما يساعد المنتخب على التحسن.

وقال «منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين الكبار أصحاب مهارة وسنتقدم خطوة بخطوة. تعادل مصر والجزائر كان لأن الكرة في أفريقيا تتطور والاحتراف أمر جيد. أتمنى أن نترك اللاعبين للاحتراف مبكرا. على الأندية مساعدتهم، لا يوجد فارق في الإمكانات لكن الفارق في العقلية. آمل تطور الكرة العربية لأن لدينا إمكانات كبيرة».