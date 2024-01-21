عمورة يعد جمهور الجزائر بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا

رفع مهاجم منتخب الجزائر محمد الأمين عمورة راية التحدي مبديا ثقته في قدرة ثعالب الصحراء على التأهل للدور الثاني لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.

استهل منتخب الجزائر مشواره في المجموعة الرابعة بتعادلين أمام أنجولا بنتيجة 1/1 في الجولة الأولى ثم تعادل آخر أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 السبت.

وقال عمورة عقب مواجهة بوركينا فاسو "بالتأكيد التعادل لم يكن النتيجة المأمولة ولكن الحمد لله على كل شيء".

وأضاف مهاجم سانت جيلواز البلجيكي في تصريحات تليفزيونية "كنا ندرك صعوبة مواجهة بوركينا فاسو والآن تتبقى لنا مباراة يجب أن نستعد لها بشكل قوي".

وختم المهاجم الشاب تصريحاته "نعد الجماهير بفرحة التأهل في المباراة القادمة وسنفوز لإسعاد الشعب الجزائري".

ويختتم منتخب الجزائر مشواره في الدور الأول بمواجهة موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل 23 كانون الثاني/يناير الجاري، بينما يلتقي منتخب بوركينا فاسو ضد أنجولا.

ويعتلي منتخب أنجولا قمة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو خلفهما منتخب الجزائر بنقطتين ثم موريتانيا بدون رصيد.