الجزائر تحتج على تقنية الفيديو في كأس إفريقيا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه تقدم باحتجاج لنظيره الإفريقي (كاف) على خلفية أداء التحكيم خلال تعادل الفريق 2 / 2 مع بوركينا فسو، اليوم السبت، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وأعرب الاتحاد الجزائري عن استغرابه لقيام لجنة التحكيم التابعة لـ"كاف" بتعيين حكم تقنية الفيديو المساعد "فار" بالمباراة المذكورة للجابوني بيار جيسلان اتشو، وهو نفسه الذي عين لذات المهمة خلال المباراة الأولى التي تعادلت فيها الجزائر مع أنجولا 1 - 1 ، وهو ما أثار حسبه تساؤلات مشروعة حول عدم ملاءمة مثل هذا التعيين.

وأشار الاتحاد الجزائري إلى لقطات مشكوك فيها لم يسجلها حكام فار، مثل الأخطاء التي ارتكبت على اللاعبين الجزائريين في الدقيقتين 10 و57، موضحا أن احتجاجه "يستند لحقائق يمكن التحقق منها ويتعين على الحكام المسؤولين الرد عليها".

وذكر الاتحاد الجزائري أنه "يأمل من خلال هذه الشكوى التدخل حتى يكون التحكيم بمستوى أفضل ويرقى لمستوى المنافسة القارية العريقة"، مبرزا في نفس الوقت "الجهود المبذولة لرفع مستوى تنظيم الحدث القاري، رغم أسف للعيوب التي لاحظها".

يذكر أن المنتخب الجزائري يحتل المركز الثالث بنقطتين متأخرا بنقطتين خلف بوركينا فاسو وأنجولا، فيما تتذيل موريتانيا المجموعة بلا رصيد.

ويختتم منتخب الجزائر مبارياته في المجموعة الرابعة بمواجهة موريتانيا، يوم الثلاثاء القادم، فيما تلعب بوركينا فاسو مع أنجولا في اليوم نفسه بذات الجولة.