أوكافور يمنح ميلان فوزاً قاتلاً على أودينيزي

منح المهاجم البديل السويسري نواه أوكافور فريقه ميلان فوزًا قاتلا على مضيفه أودينيزي 3-2، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم التي شهدت بداية إيجابية لمدرب روما الجديد دانييلي دي روسي بفوزه على فيرونا 2-1.

في المباراة الاولى، خيّمت العنصرية من جديد على اجواء لقاءات "السيري أ" حين أوقف الحكم اللقاء في الدقيقة 38 بعد اطلاق بعض جماهير اصحاب الارض هتافات عنصرية عبر تقليد صورة القردة بشكل مستمر بحق حارس ميلان الفرنسي مايك مينيان، ما دفع بلاعبي روسونيري إلى مغادرة الملعب تعبيرا عن غضبهم.

وتم توجيه تحذير الى الجماهير من اجل وقف الاساءات بعد ان اشتكى مينيان في البداية للحكم من الهتافات بحقه، الا انّ الجماهير استمرت في هتافها المسيء للتوقف المباراة.

واستؤنف اللقاء بعد خمس دقائق، حيث كتب ميلان عبر حسابه في منصة اكس (تويتر سابقا) "ليس هناك بالتأكيد من مكان للعنصرية في لعبتنا: نحن غاضبون. نحن معك، مايك".

وبعدما افتتح المهاجم الانكليزي روبن-لوفتوس تشيك التسجيل لميلان (31)، ردّ أصحاب الارض بهدفين الاول قبل نهاية الشوط الاول عبر الصربي لازار ساماردزيتش (42) والثاني بفضل الفرنسي فلوريان توفان (62).

وأدرك ميلان التعادل عن طريق البديل الصربي لوكا يوفيتش (83)، قبل ان ينتزع النقاط الثلاث بهدف قاتل من البديل الآخر السويسري نواه أكافور (90+3).

وعزّز ميلان موقعه في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، متأخراً بفارق 4 عن يوفنتوس الثاني و6 عن انتر المتصدر اللذين يملكان مباراة اقل.

-بداية ايجابية لدي روسي-واستهل أسطورة روما السابق ومدربه الجديد دي روسي مغامرته على رأس فريق العاصمة خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المقال بنجاح حيث نجح في حصد النقاط الثلاث.

سجل روما هدفيه في الشوط الاول بفضل البلجيكي روميلو لوكاكو (19) ولورنتسو بيليغريني (25)، قبل أن يقلّص فيرونا الفارق عبر مايكل فولورونشو (76) معوضاً اهدار زميله البوسني ميلان ديوريتش ركلة جزاء قبل عشر دقائق.

ورفع روما رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد فيرونا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

وخاض دي روسي (40 عاما) مباراته الاولى على رأس الفريق بعد حلوله بدلا من مورينيو الذي أقيل من منصبه بشكل مفاجئ، ذلك بعد خسارتين متتاليتين للفريق على يد الجار لاتسيو 0-1 في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية وميلان 1-3 في الدوري.

وقال مدرب روما الجديد "لو لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، سيكون الناس سعداء اكثر حتما مع نهاية المباراة".

وتابع "لكننا فزنا، حصدنا النقاط الثلاث ويجب ان نحتفل بالانتصار، يجب ان نعيد ضخّ الحماس" في صفوف روما.

وخاض دي روسي 616 مباراة على مدار 18 موسمًا بين عامي 2001 و2019 مع روما سجل خلالها 63 هدفا، وهو ثاني أكثر اللاعبين دفاعا عن ألوان الفريق خلف أيقونة الفريق فرانشيسكو توتي.

واعتزل دي روسي في عام 2020 بعد مشوار احترافي قصير ولبضعة أشهر في الأرجنتين بألوان بوكا جونيورز.

يتمتع بخبرة قليلة كمدرب، بدأها في إدارة النادي لبضعة أشهر (2021-22) قبل أن يستلم الإدارة الفنية لفريق سبال لمدة أربعة أشهر فقط الموسم الماضي بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وشباط/فبراير 2023 حيث كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية وهبط في نهايته إلى الدرجة الثالثة.

ولعب سبال 17 مباراة بقيادة دي روسي 17 مباراة وفاز بثلاث فقط.

على الملعب الاولمبي، افتتح لوكاكو التسجيل بعد 19 دقيقة من صافرة البداية بعد خطأ من لاعبي فيرونا لتصل الكرة إلى ستيفان الشعراوي الذي انطلق بسرعة من منتصف الملعب ومرّر على طبق من فضة للوكاكو الذي تابعها في المرمى.

وضاعف نادي العاصمة تقدمه بعد ست دقائق اثر كرة عرضية من لوكاكو تسلمها الشعراوي ومرّرها على الطاير الى بيليغريني المنفرد ليسددها في أعلى المرمى (25).

اشتعلت المباراة في الشوط الثاني في ظل اداء متراجع لروما، بعدما تحصل فيرونا على ركلة جزاء اثر لمسة يد على دييغو لورينتي، لكنّ ديوريتش أهدر الركلة بعدما سدد بعيدا عن المرمى (66).

ونجح فيرونا في تقليص الفارق بعد 10 دقائق بتسديدة من فولورونشو في الزاوية اليمنى اثر تمريرة من لورنتسو مونتيبو (76).

وتستكمل المرحلة الاحد، حيث يحلّ يوفنتوس ضيفا على ليتشي مع فرصة ذهبية لاقتناص الصدارة مؤقتا في ظل انشغال انتر المتصدر الحالي بالكأس السوبر الايطالية حيث سيواجه نابولي في النهائي الاحد في الرياض. ويلعب فروزينوي مع كالياري، امبولي مع مونتسا وساليرنيتانا مع جنوى.