الزمالك المصري يخسر في الإمارات.. الوحدة يلعب النهائي

خسر فريق الزمالك أولى مبارياته الودية في الإمارات، ضمن منافسات بطولة الوحدة الودية التي يلعب فيها الزمالك رفقة الوحدة والاتفاق وأم صلال، وذلك بنتيجة 3-1، وأقيمت على أرضية ملعب آل نهيان، في الدور قبل النهائي.

ونجح الوحدة في إحراز ثلاثية متتالية عن طريق منصور صالح في الدقيقة 47، وجاء الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 71، عن طريق زليمخان باكييف من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد عواد، وفي الدقيقة 75 أحرز أحمد نور الله الهدف الثالث للوحدة بعد خطأ فادح من محمد حمدي الونش.

وسجل أشرف روقا هدف الزمالك الوحيد في المباراة في الدقيقة 87، من ركلة جزاء، وبهذه النتيجة، سيلعب الزمالك على المركز الثالث في البطولة الودية أمام أم صلال، فيما سيتواجه الوحدة مع الاتفاق في نهائي البطولة.