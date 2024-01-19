سعيد بالتعادل مع غانا.. تعليق فيتوريا على إصابة محمد صلاح

أشاد المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا بأداء لاعبيه في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي إن لاعبيه قدموا أداء جيدا وظهروا بصورة رائعة واستطاعوا العودة مرتين أمام فريق كبير بحجم غانا.

وأضاف: "الأداء تحسن تدريجيا ونعمل دائما على تطوير الأداء من مباراة لأخرى، وكنا نلعب أمام فريق غانا القوى وقدمنا مباراة قوية للغاية".

وأوضح: " مستوى اللاعبين يتقدم من مباراة لأخرى والشوط الثاني كان رائعا، وفخور جدا بفريقي واللاعبين".

وقال:" محمد صلاح لاعب رائع وكبير ووجوده مكسب للمنتخب المصري، وشعوره بآلام وراء خروجه من المباراة".