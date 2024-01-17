"كاف" يحذر الحكام من التلاعب في المباريات خلال كأس أمم إفريقيا

شارك حكام مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 بكوت ديفوار 2023 في اجتماع عن النزاهة، تم تحذيرهم خلاله من خطر التلاعب بالمباريات.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء تم توعية 68 حكمًا وحكمًا مساعدًا وحكام الفيديو حول هذا الموضوع، لضمان اللعب النظيف خلال البطولة القارية، قبل المباراة الافتتاحية التي جمعت بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في ملعب الحسن واتارا في إبيمبي، السبت الماضي.

وترأس الاجتماع، فيليكس ماجاني، مدير الشؤون القانونية في كاف، والذي أوضح أهمية احترام النزاهة في كرة القدم، محذرا الحكام من مخاطر التلاعب بالمباريات والعواقب القانونية للمشاركة في مثل هذه الأنشطة.

قال، ماجاني، في هذا الصدد: "كثف كاف محاربته للتلاعب في المباريات، مع التركيز بشكل خاص على احترام قيم النزاهة، كان هدفنا هو تذكير حكام المباراة بعدم التنازل عن هذه القيم طوال المنافسة، بصفته المسؤول عن المباراة، فإن الحكم هو الهدف الرئيسي للمتلاعبين في المباراة، الذين يحاولون عضر جميع أنواع المكافآت للحصول على نتيجة لصالحهم، نحن سعداء بالتبادلات والحماس الذي شارك به الحكام بنشاط في الجلسة".

وجرى تسهيل المناقشات بنجاح من قبل رئيس النزاهة ساكري جوباي وعمر الجياتي رئيس الإدارة القانونية للشركات في قسم القانون والتكييف في كاف.

وقال رئيس لجنة التحكيم والتكنولوجيا، ديزيري نومانديز دوي "الحكام المشاركون في هذه النسخة يعتبرون الأفضل في القارة، ومن المهم التأكد من فهمهم القضايا في أكبر حدث في القارة، قيم النزاهة ضرورية للحفاظ على جمال اللعبة، حتى مع التدريب الميداني الاستثنائي".