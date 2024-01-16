5 منتخبات عربية تستهدف لقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في القاهرة

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة النسخة الـ26 من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال، التي تنطلق غدا الأربعاء، وتستمر فعالياتها حتى 27 يناير الجاري.

وتشهد المسابقة تأهل المنتخبات الخمس الأولى في الترتيب العام لبطولة العالم المقررة في كرواتيا العام المقبل، فيما يصعد المنتخب المتوج باللقب لخوض منافسات كرة اليد بدورة باريس الأولمبية 2024، الصيف المقبل.

ويشارك في البطولة القارية 16 منتخبا، من بينها 5 منتخبات عربية، تم توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، فيما يصعد المتصدر والوصيف إلى الأدوار الإقصائية.

وجاءت المجموعات الأربع على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا.

المجموعة الثانية: مصر، غينيا، الكاميرون، الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب، الجزائر، ليبيا، الغابون.

المجموعة الرابعة: تونس، أنغولا، نيجيريا، كينيا.

ويلتقي في دور الثمانية، التي تبدأ منافساتها في 23 من الشهر الحالي، متصدر المجموعة الأولى مع ثاني الثالثة، ومتصدر الثالثة مع ثاني الأولى، ومتصدر الثانية مع ثاني الرابعة، ومتصدر الرابعة مع ثاني الثانية.

وتعتبر منتخبات تونس ومصر والجزائر الأوفر حظا للتتويج بلقب النسخة الحالية، حيث احتكرت المنتخبات الثلاثة لقب البطولة فيما بينها خلال النسخ الـ25 السابقة.

ويحلم منتخب (نسور قرطاج)، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 2018 بالجابون، حينما انتصر على المنتخب المصري في المباراة النهائية.

في المقابل، يرغب منتخب مصر، الذي يحتل المركز الثاني بقائمة أكثر المنتخبات تتويجا بالمسابقة برصيد 8 ألقاب، في الاحتفاظ بكأس البطولة للنسخة الثالثة على التوالي، وتقليص الفارق الذي يفصله عن المنتخب التونسي إلى لقب وحيد.

وكان منتخب مصر فاز بالبطولة عام 2020، حين استضافتها تونس، عقب فوزه 27 / 22 على المنتخب التونسي في النهائي، قبل أن يحتفظ بالبطولة في النسخة التالية التي أقيمت بملاعبه عام 2022، إثر تغلبه 37 / 25 على منتخب الرأس الأخضر.

أما المنتخب الجزائري، الذي أحرز اللقب 7 مرات، فيأمل في الظفر بالبطولة للمرة الأولى منذ نسخة عام 2014، التي قام بتنظيمها، حيث فاز بالمسابقة بعدما فاز 25 / 21 على المنتخب التونسي في النهائي آنذاك.

وتعد هذه هي النسخة السابعة التي تقام خلالها البطولة على الملاعب المصرية، علما بأن هذه هي المرة الرابعة التي تنظم فيها أرض الكنانة البطولة خلال النسخ الثمانية الأخيرة.

وسبق لمصر أن استضافت أمم أفريقيا عام 1983، وأحرزت الجزائر لقبها بعد فوزها على الكونغو برازافيل في النهائي، كما نظمت المسابقة عام 1991 وتوج بها منتخب الفراعنة على حساب الجزائر في النهائي.

وعادت مصر لتنظم البطولة عام 2004، التي حصدت لقبها بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية، قبل أن تستضيفها عام 2010 وتحصل عليها تونس بعد الفوز على المنتخب المصري في النهائي.

وفي عامي 2016 و2022 استضافت مصر المسابقة لتتوج بها على حساب منتخبي تونس والرأس الأخضر على الترتيب في النهائي.

يذكر أن المباراة الافتتاحية ستقام بين مصر وغينيا غدا، فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الموافقة على حضور 15 ألف مشجع لمباريات البطولة من خلال موقع الحجز الخاص بشركة (تذكرتي) من داخل او خارج مصر، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والاتحاد المصري لليد.