النهج الهجومي الجديد سلاح منتخب مصر نحو الكأس الإفريقية الثامنة

يأمل منتخب مصر أن يحقق النهج الهجومي الجديد الذي يطبقه نجاحاً خلال سعيه من جديد لحصد اللقب الثامن ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وتعزيز رقمه القياسي ونسيان خيبة الأمل بعد خسارته في نهائي البطولة مرتين في الأعوام الأخيرة.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره أمام موزمبيق بمدينة أبيدجان في ساحل العاج الدولة المستضيفة، الأحد المقبل.

وكانت مصر اكتفت بإحراز الميدالية الفضية في نسختي 2017 و2021، ومنيت بخسارة مفاجئة في دور الستة عشر أمام جنوب إفريقيا على أرضها في 2019.

وقدم منتخب "الفراعنة" أداءً دفاعياً قوياً خلال النسختين الأخيرتين من البطولة القارية، إذ جعل المدربان الأرجنتيني هيكتور كوبر والبرتغالي كارلوس كيروش الدفاع أساساً لخطة اللعب.

لكن مصر ستعتمد إلى حد كبير على الأداء الفني هذه المرة في ظل تغيير المدرب الحالي روي فيتوريا طريقة اللعب تماماً بعد توليه المسؤولية في 2022.

ورث مدرب بنفيكا السابق فريقاً يعاني من العروض السيئة التي كان من بينها خسارة مفاجئة أمام إثيوبيا 0-2 في التصفيات المؤهلة للبطولة والهزيمة 1-4 ضد كوريا الجنوبية في مباراة ودية.

وبدأ في تحسين كفاءة المنتخب المصري في الثلث الأخير وحقق توازناً أفضل بين الهجوم والدفاع الذي كان السمة المميزة لإحراز ألقاب كأس أمم أفريقيا الثلاثة بين عامي 2006 و2010.

فازت مصر 12 مرة خلال 14 مباراة تحت قيادة فيتوريا. وجاءت خسارتها الوحيدة أمام تونس خلال مباراة ودية في سبتمبر. وسجلت 33 هدفاً واستقبلت شباكها ستة أهداف.

وقال المدرب البالغ من العمر 53 عاماً لشبكة بي.إن سبورتس: "أجل، رؤيتي للمباراة تتمثل في الهجوم، لكنها تظل متوازنة".

وأضاف "تفكيرنا يتمحور حول محاولة لعب كرة قدم جيدة دون تجاهل حقيقة أننا يجب أن ندافع في بعض الأحيان. يعرف اللاعبون الآن أنه يجب علينا الحفاظ على التوازن، حتى عند الهجوم".

وتعزز الخيارات الهجومية المتاحة في الفريق طريقة فيتوريا الجريئة في الأداء.

ويتقاسم نجم ليفربول محمد صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع مهاجم مانشستر يونايتد إرلينج هالاند برصيد 14 هدفاً، كما سجل عمر مرموش جناح أينتراخت فرانكفورت سبعة أهداف في 15 مباراة بالدوري الألماني.

ولدى مهاجم نانت مصطفى محمد ستة أهداف مع فريقه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بينما أحرز محمود حسن (تريزيجيه) لاعب طرابزون سبور أربعة أهداف في 13 مباراة بالدوري التركي.

وتواجه مصر أيضاً غانا والرأس الأخضر بالمجموعة الثانية في ساحل العاج.