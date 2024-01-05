تاريخ الصين في كأس آسيا.. مشاركات كثيرة و"صفر" بطولات
يستعد المنتخب الصيني لكرة القدم للمشاركة للمرة الـ13 في بطولة كأس أمم آسيا المقررة في قطر بالفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.
ويأمل المنتخب الصيني أن يحالفه الحظ بهذه النسخة في حصد اللقب الذي لم يتوج به من قبل في تاريخه، رغم أنه شارك في البطولة 12 مرة سابقة كان أولها في عام 1976.
وستكون آمال منتخب الصين في التأهل إلى الأدوار الإقصائية عالية من المجموعة الأولى على الرغم من وجود حامل لقب كأس آسيا منتخب قطر إلى جانب طاجيكستان ولبنان.
ويبدأ المنتخب الصيني، الذي تبلغ قيمته التسويقية 11.33 مليون يورو، مبارياته يوم 13 يناير أمام منتخب طاجيكستان على ستاد عبد الله بن ناصر بن خليفة، ثم يواجه المنتخب اللبناني يوم 17 من ذات الشهر على ستاد الثمامة، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات يوم 22 يناير أمام المنتخب القطري على ستاد خليفة القطري.
ورغم صعوبة مهمة المنتخب الصيني في نيل اللقب، إلا أن المدير الفني ألكسندر يانكوفيتش أكد أن فريقه لن يدخر أي جهد في التحضير للبطولة القارية لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
ويمتلك يانكوفيتش فريقاً يتمتع بخبرة جيدة تحت تصرفه، حيث يعتمد الصربي على أمثال حارس المرمى يان جونلينج والمدافع تشانج لينبينج وقائد الفريق وو شي والمهاجم وو لي، أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته مليون و500 ألف يورو، من أجل المنافسة على صدارة المجموعة الأولى.
وكان المنتخب الصيني تأهل لهذه النسخة من البطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بالدور الثاني بعدما حصد 19 نقطة، جمعها من الفوز في ست مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في مثلها.
وستشهد هذه النسخة من البطولة المشاركة الثالثة عشرة على التوالي للمنتخب الصيني ، وكانت أبرز نتائجه هي حصوله على المركز الثاني مرتين في 1984 و2004 والحصول على المركز الثالث مرتين في 1976 و1992 كما حصل على المركز الرابع مرة واحدة كانت في نسخة عام 2000.
ما يعزز من فرص المنتخب الصيني في عبور دور المجموعات هو سجله المميز في هذا الدور حيث أنه حقق خمس انتصارات وخسر في مباراة في آخر ست مباريات بهذا الدور منذ عام 2015.
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