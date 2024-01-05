استدعاء 3 لاعبين لمعسكر الأخضر السعودي

استدعى مدرب السعودية الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الثلاثي محمد البريك، وطلال حاجي، وريان حامد، للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويقيم المنتخب السعودي معسكراً في قطر ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات أمم آسيا، التي تنطلق الجمعة المقبل في الدوحة.

واستأنف المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي صباح أمس بالمعسكر، فيما غاب أيمن يحيى عن الحصة التدريبية الجماعية لحاجته لبرنامج علاجي بعد تعرضه للإصابة في مفصل الكاحل الأيمن بعد مشاركته الخميس في المباراة الودية ضد المنتخب اللبناني.