أنشيلوتي: أتمنى البقاء مع ريال مدريد حتى بعد عام 2026

قال كارلو أنشيلوتي إنه يريد البقاء في ريال مدريد لما بعد عام 2026، بعد أن مدد المدرب الإيطالي عقده لمدة عامين مع عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعاد أنشيلوتي (64 عاماً) إلى ريال مدريد في 2021، وقد سبق له تدريب النادي خلال الفترة من 2013 إلى 2015.

وفاز أنشيلوتي بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة مع فريق العاصمة الإسبانية، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا، ومثلهما في كأس العالم للأندية.

وكان عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد سينتهي في 2024، وجاء التجديد لينهي التكهنات بشأن توليه تدريب منتخب البرازيل.

وقال أنشيلوتي للصحافيين قبل مواجهة مايوركا على ملعبه «عقدي كان سينتهي في 30 يونيو 2024. قرر النادي الآن تمديد التعاقد لأنه سعيد بعملنا. لا أعرف ما إذا كانت هذه ستكون فترتي الأخيرة كمدرب. ولا أعرف ماذا سيحدث بمجرد انتهاء مهمتي هنا».

وأضاف: «أود الاستمرار مع ريال مدريد حتى 2026، وآمل أن أتمكن من البقاء هنا في 2027 و2028».

وقبل تمديد التعاقد مع ريال مدريد، ربطت تكهنات أنشيلوتي باحتمال تدريب منتخب البرازيل، حيث قال الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجيز إنه المرشح الأبرز لتولي المنصب، لكن أنشيلوتي قال إن البقاء في ريال مدريد كان دائماً من أولوياته.

وأضاف «شعرت بفخر شديد لترشيحي لتدريب البرازيل، لكن موقفي من الاستمرار مع ريال مدريد كان واضحاً». وتابع: «إدنالدو ليس الرئيس في الوقت الحالي، وكل شيء سار بالطريقة التي أردتها، لأنني أرغب في البقاء هنا. كان ترشيحي لتدريب البرازيل أمراً مثيراً، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا سيريدونني في عام 2026، ولا أعرف مدى سعادتهم بهذا القرار (التمديد مع ريال مدريد)».

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن جيرونا بعد 18 مباراة، وقبل خوضه الجولة الـ19 أمس.