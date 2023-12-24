سيتي يعيد كتابة تاريخ أندية «البريميرليغ» في مونديال الأندية

حقق مانشستر سيتي إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على فلومينينسي البرازيلي بأربعة أهداف دون رد، أول من أمس، في السعودية، ليعيد سيتي كتابة تاريخ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، بعدما أصبح أول نادٍ في إنجلترا يحرز خماسية غير مسبوقة. ونال بطل العالم في 2023 خمسة ألقاب، بفوزه بألقاب الدوري وكأس الاتحاد في إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وأخيراً كأس العالم للأندية.

وبات سيتي أول فريق إنجليزي يتوج بالبطولة من أول محاولة، حيث خسر مان يونايتد النسخة الأولى على الإطلاق عام 2000 قبل أن يتوج بنسخة 2008، وخسر ليفربول في 2005 قبل أن يفوز 2019، وخسر تشلسي في 2012 ثم فاز باللقب في 2021.

ويعيش النادي الإنجليزي أزهى أعوامه عبر تاريخه منذ انتقال ملكيته إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في عام 2008. وفي آخر 15 عاماً أصبح سيتي علامة كبرى بين الشركات في عالم كرة القدم، والأقوى مالياً واستثمارياً في عالم الرياضة.

وشهد عام 2023 أعظم سلسلة من النتائج غير المسبوقة في تاريخ الأندية الإنجليزية عبر تاريخها، بعدما فاز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، والخامس في آخر ستة مواسم، وهو اللقب السابع للفريق في المسابقة بشكلها الحالي، والتاسع بشكل عام في تاريخ الدوري الإنجليزي بشكله القديم والحالي، قبل أن يحصد أربعة ألقاب أخرى. وحصد «السيتزينز» أرقاماً قياسية في تاريخيه، إذ يعد ثاني فريق يتوج باللقب في ثلاثة مواسم متتالية على مدار تاريخ البطولة بشكلها الحالي «البريمييرليغ»، وخامس فريق يحقق هذا على مدار تاريخ المسابقة بشكل عام.

وحقق لقب كأس العالم للأندية بأرقام رائعة، أبرزها إحرازه سبعة أهداف، وعدم دخول مرماه أي هدف، حيث فاز في نصف النهائي على أوراوا الياباني بثلاثة نظيفة، قبل أن يتغلب بسهولة على بطل أميركا الجنوبية فلومينينسي برباعية نظيفة. وأحرز نجم سيتي، الأرجنتيني ألفاريز، أسرع هدف في تاريخ مونديال الأندية، بعدما سجل الهدف الأول على فلومينينسي، بعد مرور 40 ثانية من انطلاق النهائي، بينما حصد لاعب وسط سيتي، الإسباني رودري، جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في المونديال.

«السيتزينز» أحرز في 2023 ألقاب: الدوري والكأس في إنجلترا، ودوري الأبطال و«السوبر» الأوروبيان، ومونديال الأندية.