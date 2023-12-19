تطبيق نظام التسلل «شبه الآلي» للمرة الأولى في كأس آسيا

تشهد نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقررة في قطر مطلع العام المقبل تطبيق نظام التسلل شبه الآلي وذلك للمرة الأولى في مسابقات الاتحاد الآسيوي للعبة، في خطوة من شأنها تعزيز التطبيق الكامل لحكم الفيديو المساعد «في ايه آر»، في أعقاب النجاح الذي رافق اعتماد هذه التقنية اعتباراً من الدور ربع النهائي للنسخة الماضية عام 2019.

وسيصبح الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزامه بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام.

وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك حسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي صادق عليها مجلسه العالمي، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا في قطر والتي تقام خلال الفترة من 12 يناير ولغاية 10 فبراير المقبلين.

ويعتمد النظام على استخدام 13 كاميرا يتم توزيعها في أرجاء الملعب من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.

وأثنى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على هذه الخطوة، قائلا «تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، ينسجم مع استراتيجية الاتحاد الاسيوي بتطبيق أحدث التقنيات في المجال التحكيمي، كما يجسد إرادتنا في تهيئة الظروف المثالية لإنجاح الحدث الآسيوي المنتظر».

وتابع «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مصمم على تعزيز مكانته الرائدة على صعيد التحكيم العالمي، ومن خلال تبنّي أحدث المبادرات التقنية، إلى جانب التطبيق الكامل لنظام حكم الفيديو المساعد خلال جوهرة بطولات آسيا، فإننا نؤكد من جديد على رؤية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في توفير الأرضية الخصبة للارتقاء بقطاع التحكيم الآسيوي».

وسيسهّل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد كي يعمد إلى تدقيق موقع اللاعب على الفور.

ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يقوم بوضعها هذا النظام، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة «في ايه آر»، قبل أن يتم إعلام حكم الساحة الذي سيتخذ القرار النهائي.

كما سيتم استخدام ذات المعايير التي ساهمت في اتخاذ القرار النهائي من أجل صناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا، وسيتم تزويد القنوات الناقلة بهذا التصميم بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية.