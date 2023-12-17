تعرف إلى تفاصيل كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية 2025،التي ستقام بمشاركة 32 فريقا من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الفيفا في بيان عبر موقعه الإلكتروني بعد اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد في جدة، إلى أن النسخة الأولى ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

توزع بطاقات الفرق المشاركة في البطولة بواقع 12 ناديا من أوروبا و6 من أمريكا الجنوبية و4 لكل من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى مقعد لقارة أوقيانوسيا ومقعد لفريق أمريكي سيحدده الاتحاد الدولي فيما بعد.

ونشر الفيفا قائمة 19 ناديا ضمنت المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، وهي: الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، الفائزان بدوري أبطال أفريقيا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وناديا الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني، الفائزان بدوري أبطال آسيا في العامين الماضيين.

كما تشارك أيضا أندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي الفائزون بدوري أبطال أوروبا في 2021 و2022 و2023، وتأهلت أندية بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان الإيطالي، بورتو وبنفيكا من البرتغال بفضل نتائجها في المواسم الأخيرة بناء على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ويتبقى للقارة الأوروبية ثلاثة مقاعد يحددها تصنيف الاتحاد الأوروبي لنتائج الأندية في مشاركاتها بالمسابقات الأوروبية.

وضمنت أندية مونتيري المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي وليون المكسيكي تمثيل قارة أمريكا الشمالية، ويتبقى مقعد أخير لبطل القارة في 2024، كما ضمنت أندية بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي من البرازيل تمثيل قارة أمريكا الجنوبية ويتبقى مقعد لبطل القارة في 2024 ومقعدان يحددهما التصنيف الدولي.

بينما ضمن فريق أوكلاند سيتي التيوزيلندي تمثيل قارة أوقيانوسيا لاحتكاره اللقب القاري في السنوات الأخيرة.

وأوضح فيفا في ختام بيانه أن كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستقام بنفس نظام مونديال قطر 2022 حيث توزع الفرق إلى 8 مجموعات ويتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني للدور الثاني، وتقام الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة حتى نهائي البطولة مع استثناء عدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.