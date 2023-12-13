وفاة لاعب كرة قدم في مباراة بعد إصابته بصاعقة رعدية (فيديو)

توفي لاعب كرة قدم أثناء خوضه لمباراة مع فريقه، متأثرا بإصابة غريبة ونادرة أن تحجث في ملاعب كرة القدم، حيث توفي اللاعب كايو هنريكي الذي يبلغ من العمر 21 عاما، كما أصيب خمسة لاعبين آخرين بجروح وحروق بعدما ضربت صاعقة رعدية أرض الملعب أثناء مباراة لكرة القدم للهواة في كأس البرازيل.

ونشرت مواقع عالمية خبر الوفاة حيث جمعت المباراة بين جابيرا وسانتو أنطونيو دا بلاتينا في المرحلة الأولى من كأس البرازيل، وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل، لقطات لسقوط لاعبي جابيرا بعد لحظات من الحادث وهم يسقطون ويتلقون المساعدة.

وتلقى كايو هنريكي الإسعافات الأولية في الملعب لكنه توفي متأثرا بإصابته بعد حوالي ساعتين من تعرضه للصاعقة.

وأشارت التقارير إلى أنه هناك خمسة مصابين آخرين، ولا يزال أحدهم في حالة خطيرة، وقال خوسيه دا سيلفا، عمدة بلدية سانتو أنطونيو دا بلاتينا حيث أقيمت المباراة، في بيان، إن البلدية تتضامن مع الضحايا، مؤكدا أنه تم بذل "كل الجهود" لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمصابين.